Овощная корзина в Приморье дешеветь не торопится

Цены на овощи в летний сезон этого года в среднем мало отличаются от прошлогодних, говорят овощеводы. По крайней мере, закончившиеся так называемые тепличные помидоры и огурцы, т.е. овощи с китайских теплиц, числящихся российскими предприятиями, продавали с полей по цене 10-15 рублей за 1 кг «розовых» помидоров и до 20 рублей за 1 кг помидоров голландских сортов. Огурцы в этом году хозяйства продавали в среднем по 5-6 рублей за 1 кг корнишонов, и 10-15 рублей стоили так называемые «засолочные» сорта огурцов. Сейчас хозяйства готовятся ко второй волне помидоров и огурцов, выращиваемых без теплиц. Цены на них ожидают ниже, правда, пока никто не может сказать, на сколько.

В общем, оптовые компании, закладывающие овощи на хранение на зиму, отмечают в этом году «хорошие виды на урожай». Наиболее благоприятная ситуация складывается в отношении, прежде всего, картофеля и свеклы. Уже сейчас цена на картофель в опте ниже прошлогодней на 30%, свеклы и моркови – на 20%. Фактически оптовая цена на эти овощи снизилась до уровня цен 2006-2007 годов. Хороший урожай в этом году и на арбузы. Сейчас их продают с полей по цене 3-5 рублей за кг. В то же время в рознице, как известно, пока не было заметно снижения цены в сравнении с прошлым годом. Помидоры на рынке по-прежнему стоят 35-45 рублей за кг., картофель – 30-35 рублей, свекла и морковь - 35-45 рублей, арбузы - 20-25 рублей.

Почему овощи, попадая на рынок, становятся дороже в несколько раз, продавцы толком объяснить не могут. В столь высоких ценах местные оптовые компании винят, прежде всего, розницу, накручивающую огромные проценты на эти продукты. В то же время розница традиционно ссылается на диктат цен от поставщиков. Словом, ничего нового. Все как везде. Правда, с той разницей, что положение дел на овощном рынке в значительной степени определяют китайцы, а само овощеводство считается едва ли не самой теневой отраслью сельского хозяйства.

То, что овощеводство находится почти полностью в руках китайцев, новостью, конечно же, не является. И схемы, по которым они работают на наших полях, тоже хорошо известны: аренда земли у зарегистрированных российских предприятий, китайский посадочный материал, ядохимикаты и прочие средства, зачастую запрещенные к использованию в России, нелегальная китайская рабочая сила, прибывающая сюда, как правило, по туристическим путевкам на месяц и работающая по типу вахтового метода. При необходимости китайцы нанимают оставшихся без работы местных жителей сел.

К счастью, в последнее время на эту ситуацию обратило внимание руководство страны, и в регионах пытаются навести порядок. В Амурской области, например, в этом году вообще отказались от легальных иностранных предприятий. Впрочем, в Амурской области столько иностранцев, как в Приморье, изначально не было допущено на земли. Тем не менее проблема нелегальных рабочих, субаренда земли и все вытекающие из этого проблемы знакомы и этому региону. Но в Приморье ситуация тяжелее.

Отечественная овощеводческая отрасль по большому счету постепенно исчезает, считают наблюдатели. Если завтра вдруг китайские овощеводы по каким-либо причинам покинут российские земли, в крае почти не останется специалистов, способных удержать отрасль, как собственно и российских руководителей, умеющих управлять предприятиями в современных условиях. Управленческие навыки у многих нынешних руководителей хозяйств, привыкших просто сдавать в аренду землю, фактически утрачены, говорят специалисты.

Кстати, именно этим и отличается овощеводство края от рисоводства, где так же собраны все проблемы, связанные с арендой и субарендой легальных и нелегальных китайских рисоводов. Но в рисоводство в свое время пришли южнокорейские инвесторы, которые с самого начала опирались исключительно на местных жителей деревень и до сих пор не принимают в свои хозяйства китайскую рабочую силу. Они сохранили российских специалистов, а значит и не создали нам угрозы исчезновения отрасли.

Но в зависимость от китайцев попала не только сельскохозяйственная овощеводческая отрасль. Сам рынок овощей фактически находится в руках китайцев. Им, по сути, принадлежит полностью овощная инфраструктура. Они не только выращивают овощи из своих семян, но и сами занимаются доставкой, складированием, оптовой торговлей, используя огромные площади на оптовых базах, скажем, на Снеговой или на Калинина. В отдельных случаях их можно встретить и в розничной торговле, например, на том же рынке на Спортивной. И в этой ситуации сказать, как вырастает в несколько раз цена на овощи, дошедшие до конечного потребителя, судя по всему, не может никто. По крайней мере, от ответа на вопрос о ценообразовании уходят все участники овощного рынка.

Елена АБАШЕВА, «Золотой Рог».