Дальнегорцам было предложено купить все

ПРИМОРЬЕ, 7 августа, ZRPRESS. В минувшую субботу в Дальнегорске на центральной площади состоялась вторая торгово-промышленная выставка производителей товаров и услуг. В работе ее приняли участие 38 предприятий и индивидуальных предпринимателей, в том числе 2 – из Чугуевки.

Выставка была организована муниципальным автономным учреждением «Центр содействия и развития малого и среднего предпринимательства» при содействии администрации Дальнегорского городского округа в рамках реализации мероприятий муниципальной целевой программы поддержки малого и среднего бизнеса монопрофильного города Дальнегорска.

С приветственным словом к участникам обратился глава Дальнегорского городского округа Григорий КРУТИКОВ. За последние два года при поддержке правительства России город выделил на развитие малого бизнеса около 70 миллионов рублей. В нынешнем году несколько изменился акцент выставки. Если в прошлом, 2011 году, была широко представлена местная строительная индустрия, то в нынешнем больше представлены были компании, специализирующиеся на сфере обслуживания.

Одних только провайдеров интернет-услуг было трое. Дальнегорские провайдеры уже давно и успешно конкурируют со всероссийским «Ростелекомом», который также был представлен на выставке. Местные компании «Виртуальный Дальнегорск» и «Интелеком», помимо основной услуги - прямого доступа в Интернет, - успешно внедряют сопутствующие услуги. Уже более полугода работает интернет-трансляция телепрограмм от «Виртуального Дальнегорска», есть местные файлообменники и форумы. Ряд дальнегорских компаний и организаций используют сети городских провайдеров для организации локальной сети связи внутри города, например, для связи нескольких офисов между собой. На выставке тот же «Виртуальный Дальнегорск» представил услугу по организации сети на основе технологии беспроводной связи Wi-Fi. А компания «Rain computers» предлагала всем желающим опробовать возможности домашнего 3D-кинотеатра. Устроить такой кинозал можно, подключив к компьютеру специальный монитор и одев специальные очки.

Новейшие технологии прекрасно уживались с традиционными ремесленничествами. Индивидуальный предприниматель Алексей ЛЕВЧУК представил свою продукцию – деревянные заборы. Хочешь – из штакетника, хочешь – сплошные. И, надо сказать, заинтересовал часть посетителей, владельцев дач-огородов. Из народных промысловиков-ремесленников присутствовали представители села Рудная Пристань. На одном из столов-лотков были выставлены на продажу изделия местного детского кружка: мягкие игрушки, вышивки, вязаные изделия. Как знать, может быть, такой дебют станет первым шагом к освоению будущей профессии…

Главной целью выставки было показать, как говорится, товар лицом: представить как можно шире продукцию местных производителей. Кое-что можно было и попробовать.

Ну, а из прочно стоящих на ногах, состоявшихся компаний, на городской площади был, например, давно себя зарекомендовавший «Дальхлеб», который предложил на пробу воздушно-ореховое печенье, щербет и пряники. Индивидуальный предприниматель А. АПРЕСЯН предложил на пробу национальные сорта армянского хлеба Пури и Раздан.

Совсем новый участник дальнегорского рынка продуктовых товаров, индивидуальный предприниматель А. ВАСЮРА предложил дальнегорцам продукты из сои. Сою не случайно называют продуктом будущего. На основе соевого белка наши соседи из Китая, Кори и других стран юго-восточной Азии уже много десятилетий и даже столетий производят массу продуктов. В Дальнегорске эту линейку начали с соевых молокопродуктов: сыворотки, молока и тофу. Дегустация прошла «на ура», а соевые продукты от Васюры уже сейчас можно найти на прилавках дальнегорских продуктовых магазинов.

Отдельно стоит рассказать о дальнегорском швейном производстве. Как и в прошлом году, в работе выставки приняла участие предприниматель И. ЕНИНА. Ее торговую марку «Дерсу» уже хорошо знают не только в Дальнегорске, но и в других городах Приморья и России. Это предприятие специализируется на пошиве небольших партий спецодежды, костюмов для рыбалки, охоты, туризма. Швейную продукцию на выставке представила еще одна предпринимательница - Н. КАЗАРЕН. Ее специализация несколько иная. Это в основном изделия из легких тканей, ситца: летние платья, детская одежда, постельное белье, семейные трусы.

Самым сладким, в буквальном смысле слова, был стенд с продукцией ООО «Пчелка». Здесь проводилась дегустация меда и пчелопродуктов. Кроме того, «Пчелка» представила на выставке новинку – домашнее натуральное мыло с добавлением меда и трав.

Невозможно в небольшом материале перечислить всех участников выставки и весь ассортимент представленной продукции. Однако стоит отметить, что помимо дальнегорских, в работе выставке приняли участие и два иногородних предпринимателя. Пчелопродукцию в широком ассортименте представил Василий БЕЛЕЦКИЙ из Чугуевки, а ЗАО «Чугуевская ЛПК» ознакомило с ассортиментом собственной продукции из древесины: евровагонкой, половой и декоративной рейкой и другим пиломатериалом.

Ну и, конечно, нельзя не упомянуть еще об одних участниках выставки - дальнегорских самодеятельных артистах. Весь день на установленной на площади сцене выступали солисты, вокальные и танцевальные коллективы, подготовленные в дальнегорских учреждениях культуры «Горняк» и ДК химиков, за что отдельное им спасибо от организаторов выставки.

Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».