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Грузооборот АО "Восточный Порт" за первое полугодие 2016 года превысил 11 млн тонн
11,3 млн тонн угольной продукции было отгружено на экспорт через причальные комплексы АО «Восточный Порт» за первое полугодие 2016 года, что на 0,4 % превышает показатели за аналогичный период 2015 года. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».
В июне 2016 г. грузооборот компании составил 2,2 млн тонн угля. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, плановые показатели первого летнего месяца были перевыполнены. По сравнению с июнем 2015 г. прирост объемов перевалки груза составил 3,5%.
В начале июня была установлена рекордная суточная выгрузка угля за всю историю эксплуатации терминала: было обработано 1 263 вагона при установленной РЖД норме выгрузки - 980 единиц за сутки.
Планомерное увеличение грузооборота достигнуто благодаря масштабному пополнению технического парка стивидорной компании. В 2015 г. и первой половине 2016 г. АО «Восточный Порт» закупило свыше 50 единиц новой техники и оборудования.
Справка:
АО «Восточный Порт» - крупнейший в России специализированный угольный терминал, оснащенный конвейерным оборудованием, вагоноопрокидывателями, судопогрузочными машинами и уникальной многоступенчатой системой магнитной очистки и дробления угля, не имеющей аналогов в России.
Грузооборот компании в 2015 г. составил 22,8 млн. тонн угля – пятая часть всего угольного экспорта из морских портов России и около 32% от перевалки угля в портах Дальневосточного бассейна.
АО «Восточный Порт» реализует масштабный инвестиционный проект по строительству Третьей очереди угольного комплекса, включая создание федеральной железнодорожной инфраструктуры. В 2017 г. объекты Третьей очереди будут введены в эксплуатацию, что увеличит грузооборот АО «Восточный Порт» до 39 млн. тонн угля в 2019 г. Весь запланированный объем перевалки обеспечен грузовой базой российского угля, добываемого в Кузбассе и других угольных бассейнах страны.
Единоличным исполнительным органом АО «Восточный Порт» является ООО «Управляющая портовая компания».
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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