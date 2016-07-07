Госпродагентство расширяет ассортимент и сдерживает цены в Приморье

В Госпродагентстве Приморского края в широком ассортименте представлены крупы и бакалея. «Килограмм гречки здесь стоит 75 рублей, риса - 50, геркулеса - 30. Пшено и манная крупа реализуются по 29 и 32 рубля за килограмм соответственно. Килограмм гороха и макаронных изделий можно приобрести за 35 рублей», - сообщил генеральный деловой газете «Золотой Рог» директор предприятия Владимир ТКАЧЕНКО.

В широком ассортименте представлена бакалейная группа товаров, снизились цены на консервированную сайру и горбушу.

«Сейчас банка горбуши и сайры стоит 50 рублей, печень минтая - 48, трески - 50. Тушеная говядина продается по 80 рублей за банку. Сгущенное молоко стоит 40 рублей. В продаже также есть сахар по цене 58 рублей за килограмм, соль - 14, бутылка соевого масла стоит 80 рублей», - отметил он.

На сегодняшний день на складе есть уже несколько наименований рыбы по доступным ценам.

«Килограмм камбалы стоит 95 рублей, макруруса - 90, трески - 160, горбуши - 165. Сельдь соленую можно приобрести за 140 рублей», - добавил Владимир Ткаченко.

Кроме того, в разной фасовке продается пшеничная мука высшего сорта. При покупке мешка муки весом 50 килограммов цена за килограмм будет составлять 23,5 рубля. В 25-килограммовом мешке каждый килограмм муки обойдется в 24 рубля. И 25 рублей за килограмм будет стоить мука в 10-килограммовом мешке.

Отметим, продукцию Госпродагентства по ценам ниже среднерыночных можно сейчас приобрести во Владивостоке, Дальнереченске, в селах Михайловка и Раздольное, а также на главной сельскохозяйственной ярмарке на центральной площади Владивостока по пятницам и субботам с 9.00 до 18.00.

По словам вице-губернатора Сергея СИДОРЕНКО, при формировании цены в рознице, особое внимание необходимо уделять социально значимым товарам.

«На прилавках должно быть больше продукции местного производства по доступной цене для граждан с разным достатком», - подчеркнул вице-губернатор.

Напомним, губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ во время «Прямой линии» сообщил, что для стабилизации и снижения цен на продукты в Приморье применяется сразу несколько механизмов.

«Сейчас мы активно открываем по всему краю филиалы Госпродагентства. Здесь самые нужные товары продаются по ценам на 30-40 процентов ниже розничных. Я поставил задачу сделать минимальную торговую надбавку», - отметил глава региона.

По поручению губернатора, торговые точки, где приморцы смогут купить продукты по ценам значительно ниже розничных, должны появиться во всех крупных населенных пунктах края.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.