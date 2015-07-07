Молодые архитекторы нашли во Владивостоке очень серьезную проблему

Следует признать, что и в ближайшем будущем зеленая архитектура в краевом центре останется частной инициативой архитектора и заказчика. А жаль!

Если суммировать представления жителей Владивостока о комфортной среде обитания, не ошибемся, если скажем, что, скорее всего, это мечта о солнечном городе-саде, но никак не мечта о продуваемом всеми ветрами городе, задыхающемся от автомобильных пробок и парковок, пишет деловая газета "Золотой Рог".

Особенно ярко проблема с комфортом проявилась в современной истории города, когда его застройку уплотняют в первую очередь за счет зеленых пространств - легких города. А появление новых офисов и жилых башен ведет к увеличению транспортной нагрузки и дефициту парковочных мест.

При этом в хаотической высотной застройке на вершинах и склонах сопок наши и без того неслабые ветра обретают второе дыхание, а летом обитатели водоразделов мокнут в туманах, даже когда у подножья холмов светит солнце.

Ветер и солнечные лучи - это направленные климатические факторы,и это направление легко изменить. Вполне обычный панельный многоквартирный дом может быть без проблем «привязан» архитектором «с умом» - развернутым поперек северного ветра, что может снизить скорость зимнего муссона рядом с ним с 10-15 до приемлемых 2-3 м/с и увеличить интенсивность солнечного прогрева у южного фасада в 1,5-2 раза.

Жителям Владивостока хорошо знакомы также немногочисленные «крымские» оазисы в городской среде, которые проявляют себя зимой. Это, например, инсоляционные «пятачки» у южных торцов гостинок по ул. Некрасовской.

С не меньшей эффективностью продуманные архитектурные решения могут смягчать и летнюю жару. Регулирование сил ветра и солнца в первую очередь должно стать «полем» работы архитектора, поставившего перед собой цель создать дружелюбную для человека и щадящую для природы, комфортную среду. Особенно это важно в нашем уникальном по природно-климатическим и ландшафтным факторам городе.





Нет пределов совершенству

Искусство проектирования зданий и, в целом, комфортной среды обитания человека, «дружелюбной» к окружающей нас природной среде, сегодня определяют термином «экологическая архитектура». Однако этому течению в архитектуре как минимум несколько тысяч лет. Именно такой и была традиционная архитектура наших предков. В конце концов, это был вопрос экономии ресурсов и даже выживания человека в экстремальных условиях. Например, в довольно дискомфортных условиях приполярных областей Сибири или пустынь Ближнего и Среднего Востока. И это задолго до того, как были изобретены системы инженерного климатического контроля.

Конечно, современный нам Владивосток сложно отнести к городам с дружелюбной, комфортной тепловой средой. Сплошная застройка панельных крейсеров и башен в 1970-1980 гг. превратила наши сопки в подобие вавилонских зиккуратов - ступенчатых пирамид, во дворах-коридорах которых свободно гуляют только ветер и приморские туманы. Однако и в уникальном новострое кампуса ДВФУ корпуса и арки создают зимой на части аллей просто ураганный ветер. К сожалению, и историческая «решетка» улиц центральной части города раскрыта не на лучшие во Владивостоке стороны горизонта, и те из них, что выходят на Амурский залив, превращаются зимой в своеобразные аэродинамические трубы, по которым летят прохожие.

Все эти примеры, скорее всего, не вина, а беда застройщиков. Во Владивостоке не было и нет норм, регулирующих тепловой комфорт пешеходных улиц, аллей и дворов. Например, скорость ветра в зоне прогулок в наши зимние погоды и сырое холодное лето не должна быть выше 2 м/с. Эта цифра давно озвучена специалистами, но абсолютно не соблюдается. Тогда как известен опыт новозеландского Веллингтона - города с не менее дождливым и ветреным климатом, чем у нас. Разрешение на строительство новой «башни», жилой или административной, там выдают только после тщательной проверки аэродинамики строения. Результаты испытаний должны доказать, что и после завершения строительства микроклимат прилегающих территорий как минимум не ухудшится.

Есть такой опыт

Но есть и позитивный опыт строительства «солнечного» здания, находящегося буквально на виду у всего города.

В отсутствие отечественных норм на солнечную, энергосберегающую архитектуру в советский период на ул. Светланской (тогда еще Ленинской) появилось уникальное здание Владивостокского цирка (1974 год, архитекторы - С. ГЕЛЬФЕР и Г. НАПРЕЕНКО, инженер - В. ШЕМЯКИН). Это здание, архитектура которого отвечает всем самым строгим стандартам дома с пассивным и активным солнечным отоплением, что подтверждают следующие характеристики. Огромный полуциркульный в плане витраж фойе (солнечные лучи меньше отражаются стеклом и проникают внутрь), развернутый на 15 градусов к юго-западу (наибольшее количество тепла зимой); массивные бетонные конструкции фойе (термальные массивы, снижающие перегрев летом и сохраняющие тепло зимой); кровля, наклон которой благоприятен для размещения солнечных коллекторов горячего водоснабжения и солнечных фотоэлектрических систем; глубокий козырек кровли, закрывающий витраж от высокого летнего солнца; и даже ноу-хау западной экоархитектуры последнего десятилетия - двойной фасад витража, позволяющий оптимизировать отопление, солнцезащиту и аэрацию холлов и фойе цирка.

К сожалению, качество строительных материалов той эпохи не позволило реализовать все находки архитекторов (например, покрыть массивный пол солнечного фойе цирка не паркетом, а керамогранитом - его просто тогда не было). Остается надеяться, что заложенный в здание «зеленый» потенциал будет учтен при его реконструкции, которая должна быть осуществлена в ближайшее время.

К солнечным домам города можно отнести и несколько исторических зданий. Например, офицерские флигели вдоль ул. Светланской и здесь же «Дом губернатора». Приведу «плюсы» последнего. Одноэтажный «плоский» северный фасад (склон рельефа также защищает дом с неблагоприятной стороны горизонта); развитый двух- трехэтажный с неглубоким курдонером южный; протяженный сквер из лиственных деревьев с юга, раскрывающий дом на солнечное тепло зимой и укрывающий от перегрева летом.

И современный антипример учета климата в архитектуре: находящееся напротив, через бухту от «Дома губернатора», безусловно технически совершенное, интересное в интерьерах и очень современное здание Приморского театра оперы и балета. К сожалению, оно развернуто своим глухим «подсобным» фасадом на юго-восток, а громадным витражом и открытыми площадями перед главным для посетителей фасадом - на северо-запад! Однозначно, при сравнимых конструктивных решениях, теплопотери такого витража, а следовательно, и расходы на содержание этого большого здания будут заметно больше, чем, к примеру, того же цирка, особенно после замены в нем главного витража на энергосберегающий.

Инициатива остается частной

Рассматривая вопрос экономической целесообразности внедрения технологий экологической архитектуры во Владивостоке, надо признать, что строительство «зеленого» здания здесь в среднем на 10-30% дороже обычного. Но этот недостаток проявляется в системе расчетов на стадии «построил, сдал - и забыл». Если же мы рассматриваем экономику здания, района или города в целом, на всем отрезке эксплуатации, то зеленые технологии строительства вне конкуренции. Срок их окупаемости - примерно 5-10 лет, а далее - прямая экономия.

К сожалению, эффект от преимуществ зеленых технологий никак не распространяется на застройщика. И если будущий потребитель «строительного продукта» обезличен (что и происходит, например, при массовой жилой застройке), то энергоэффективная архитектура воспринимается строителем, а порой и архитектором как дополнительное и непонятное по целям усложнение проектирования и производства, требующее к тому же еще и «немецкого качества». Поэтому следует признать, что и в ближайшем будущем зеленая архитектура во Владивостоке останется частной инициативой архитектора и заказчика. А жаль! Ведь массовое применение разумных решений с применением зеленых технологий - это серьезный шаг в преобразовании Владивостока в «умный город»!

Как возможные варианты дружелюбных городу и его среде решений - примеры студенческих проектов, выполненных в мастерской ресурсосберегающей архитектуры кафедры архитектуры и градостроительства Инженерной школы ДВФУ. Проекты выполнялись под моим руководством и руководством старших преподавателей Егора ВАН-ХО-БИНА и Елены КЯЛУНЗИГА.

Упущенная возможность Бурного

Открытый всем ветрам мыс Бурный, наверное, и должен был стать одной из первых площадок города для воплощения «ветрозащитного здания». Великолепные панорамы Амурского залива привлекают на его набережную многочисленных горожан и гостей города, а башня построенной в центре площадки гостиницы явно не сможет уберечь пешеходов от ветра.

Используя методы компьютерного моделирования ветровых потоков, студенты «мастерской ресурсосберегающей архитектуры» кафедры архитектуры и градостроительства Инженерной школы ДВФУ Дарья ВОРОБЬЕВА, Екатерина МАКУРИНА и Маргарита ШВЕДОВА предложили несколько альтернативных вариантов архитектурного решения здания гостиницы на мысе Бурном, учитывающих неблагоприятный ветровой режим.





За свободу от «пробок»

Европейские города уже лет десять как признали свое поражение в гонке за автомобилем и, отказываясь от строительства новых хайвэев, развивают общественный транспорт, возвращая территорию общественной и жилой застройки пешеходу. Полностью пешеходным к 2020 году планирует стать портовый Гамбург, протяженность трамвайных маршрутов Аугсбурга, города с населением в 2,5 раза меньше, чем Владивостока, - 45,4 км. Но наиболее яркий пример, наверное, Париж, отстроивший в борьбе с пробками магистраль по набережной Сены в 1975 году и превративший ее в пляж длиной в 3,5 км.

Что же предлагается нами? Свободные от автомобиля (перехватывающие парковки по периметру территории), укрытые от ветра и развернутые к солнцу кварталы Яны МАРУС и Дарьи Воробьевой - региональный взгляд молодых зодчих на будущий облик жилой застройки Владивостока.

Линейные здания поперек склона - еще один способ решить транспортные проблемы нашего города. В проектах жилой застройки на склонах Евгения СИЛИНА и Дмитрия ЩУКИНА пешеходы попадают с нижних отметок ул. Светланской на верхние террасы по защищенным от ветра и непогоды внутренним галереям зданий, оборудованных лифтами и эскалаторами.

Сделать солнечное тепло своим

Футуристические структуры в долине Первой речки Мариам ВАРТАНЯН не лишены реализма. Фотоэлектрические кровли - структурные решетки с размещенными на них поворотными солнечными панелями - способны обеспечить электроэнергией не только здания, поддерживающие кровлю, но и прилегающую к долине жилую застройку. На нижних уровнях «ленты» предусмотрены пешеходные и транспортные переходы через каньон долины, рассекающий южный район города. Долина освобождается от деградировавшей промышленной зоны и озеленяется.

Такой солнечный многоэтажный жилой дом мог появиться на п-ве Шкота еще лет 8 назад. Эскизный проект появился в содружестве архитектурной фирмы «Аргус-Арт» с ДВФУ.

Павел КАЗАНЦЕВ, профессор ДВФУ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.