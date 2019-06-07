Группа компаний "Славда" выпустила новый газированный напиток

Новинка разливается на заводе «СКИТ» вблизи Шмаковских курортов

Slavda Group, лидер по производству экологически чистой питьевой, минеральной воды и напитков на ее основе на Дальнем Востоке, выпустила газированный напиток со вкусом идеального дуэта — сочных ягод и сладких сливок — «Клубнику со сливками». Новинка пополнила линейку любимых дальневосточниками напитков «Монастырских».

Новинка разливается на заводе «СКИТ» вблизи Шмаковских курортов в объемах 0,5 л. и 1,5 л.

Напиток обладает ярким клубнично сливочным вкусом и невероятным ароматом десерта. Он придется по вкусу тем, кому нравится сочетание нежных, воздушных взбитых сливок и спелой, сладкой и сочной клубники. Наслаждение и феерия вкуса в каждом глотке.

«Клубника со сливками — это традиционный десерт и полдник в Англии, а в этом году мы выпускаем на рынок Дальнего Востока европейские вкусы. Клубника великолепно сочетается со сливками, которые так удачно подчеркивают яркий вкус любимых многими сезонных ягод. Мы очень внимательно подошли к выбору этого сочетания и хотим подарить нашим покупателям невероятное наслаждение», — отмечает коммерческий директор Slavda Group Анна КОВАЛЕВСКАЯ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток