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Квартирный вопрос приморцев поможет решить государственная программа

07 Июня 2013, 16:39 | Приморье

В Приморье стартовала государственная программа "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края" на 2013-2017 годы.

Как отмечено в программе, каждый год планируется вводить в строй более 755 тысяч квадратных метров жилья эконом-класса. Хотя обеспеченность населения Приморья жильем стабильно улучшается, но продолжает оставаться ниже, чем в других субъектах Дальневосточного федерального округа. В 2012 году число семей, стоящих на учете на улучшение жилищных условий составило около 30 тысяч. Если в целом по России на одного человека каждый год вводится 0,4 квадратных метра жилья, то в Приморье этот показатель составил 0,3 кв. м.

Цели госпрограммы - обеспечение населения благоустроенным жильем, в том числе эконом-класса, доступного по цене и отвечающего требованиям безопасности и экологичности, а также повышение качества предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг. Программа предполагает развитие жилищного строительства, создание условий для доступности жилья, поддержание и улучшение технического состояния жилого фонда, а также содействие конкуренции на рынке жилищно-коммунального хозяйства и стимулирование реформирования ЖКХ.

Общий объем финансирования госпрограммы составляет свыше 69 миллиардов рублей, в том числе из краевого бюджета будет выделено более 27 млрд рублей, а из федерального - 3,5 млрд рублей. На реализацию программы в 2013 году из региональных средств выделят 5,7 млрд рублей, а из федеральных - свыше 562 млн рублей. Кроме того, будут привлекаться финансы муниципалитетов и внебюджетных фондов.

Согласно госпрограмме, годовой объем ввода жилья должен составить 1162 тысяч квадратных метров, в том числе объем жилья эконом-класса - свыше 755 тысяч кв. м. При этом обеспеченность населения жильем увеличится до 22,6 кв. м на одного человека.

"Эта программа направлена на улучшение ситуации в обеспечении приморцев доступным жильем и качественным обслуживанием в сфере ЖКХ, - сказал заместитель председателя краевого парламента Джамбулат Текиев. – К сожалению, сейчас наблюдается сильный износ жилищно-коммунального хозяйства. Поэтому нам нужно не только увеличить объемы строительства нового жилья, но и ускорить темпы реформирования ЖКХ, чему призвана способствовать принятая государственная программа".

Справка

Объем жилого фонда Приморского края по состоянию на 2012 год составлял свыше 41 миллиона квадратных метров. Около 7 процентов - индивидуальное жилье, 93 процента - многоэтажная застройка. Ветхого жилья в крае около 8 тысяч домов общей площадью почти 700 тысяч кв. м, аварийного жилфонда – более 1,5 тысяч домов общей площадью свыше 250 тысяч кв. м.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба ЗС ПК
Теги: недвижимость  бюджет  госпрограмма  инвестиции  строительство  жилье 



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