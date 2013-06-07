Уссурийск завершил проект газификации

Завершена работа над проектом газификации Уссурийского городского округа. Как сообщили в департаменте энергетики, нефтегазового комплекса и угольной промышленности Приморского края, сейчас проектная документация проходит Государственную экспертизу.

После получения заключения Госэкспертизы муниципальные власти смогут приступить к началу строительства внутрипоселковой газораспределительной сети.

Напомним, Генеральная схема газоснабжения и газификации Приморского края предусматривает газификацию 30-ти из 34-ёх муниципальных образований Приморья.

В настоящее время разработаны схемы газоснабжения в 20-ти муниципальных образованиях. Это городские округа Владивосток, ЗАТО Большой Камень, Артём, Уссурийск, Находка, Лесозаводск, Арсеньев, Спасск-Дальний, Дальнереченск, Партизанск, Михайловский, Надеждинский, Шкотовский, Яковлевский, Анучинский, Черниговский, Спасский, Партизанский, Дальнереченский и Кировский районы.

В разработке находятся схемы газоснабжения восьми муниципальных образований: Ханкайского, Хорольского, Октябрьского, Пограничного, Пожарского, Хасанского, Чугуевского районов и городского округа ЗАТО Фокино.

Напомним, в Приморском каре газ используется пока только на объектах Владивостокского городского округа. Это восемь котлов Владивостокской ТЭЦ-2, полностью ТЭЦ-1 и ТЦ «Северная», мини-ТЭЦ «Северная».

В городах и районах края на использование газа в первую очередь планируется переводить объекты коммунальной энергетики, производственные предприятия.

ZRPRESS.RU, Владивосток.