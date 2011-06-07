Дачники получат субсидии

Дачники, садоводы и огородники в скором будущем получат государственную поддержку. Комитет Законодательного Собрания по продовольственной политике и природопользованию подготовил соответствующий проект закона, который в случае утверждения его губернатором дополнит краевую программу «Развитие сельскохозяйственного производства в Приморском крае».

«Работая над поддержкой разных форм хозяйствования на селе, мы увидели слабое звено – наши садоводы-огородники, – говорит председатель комитета Сергей СИДОРЕНКО. - В то же время в общем балансе хозяйства края это важная сфера. В прошлом году, несмотря на природные катаклизмы, мы рассчитывали получить 6-7% роста валового производства сельхозпродукции. И приморские сельхозпредприятия вышли на 9%-ный рост, крестьянско-фермерские хозяйства – более 14%, но садоводы и огородники вместе с ЛПХ обвалили производство на 10%. А их продукция в валовом производстве составляет 50%. В результате край остался на уровне 1% прироста. К тому же эта сфера, по сути, является буфером, потому что это самообеспечение, не зависящее от цен на продовольственном рынке. А ситуация с ценами ведет к тому, что люди сейчас начинают возвращаться к своим дачным участкам. И просят они не много. Если говорить о масштабах проблем, в том числе с финансированием, то они несоизмеримы с тем, сколько добра делают садоводы, производя эту продукцию. Программы поддержки садоводов, огородников, дачников не существует ни федеральной, ни краевой. Отдельные субъекты начали только принимать подобные программы. Мы сейчас сделали общий концептуальный закон, который дает, по сути, право этой поддержки и обязывает разработать программу. А поскольку принцип формирования бюджета программный, то в случае принятия программы поддержка дачникам будет гарантирована. Законодательное Собрание сделало первый ход».

Принятие этого закона, по мнению приморских законодателей, будет способствовать увеличению производства плодоовощной продукции и картофеля, позволит создать предпосылки развития инженерной и социальной инфраструктуры по месту расположения дачных хозяйств в соответствии со стандартами благоустроенных населенных пунктов, и что особенно важно – обеспечит субсидирование проезда дачников до места расположения дач.