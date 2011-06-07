Кому здесь жить?

Налетай, подешевело! Именно этим призывом сегодня соблазняют россиян, и в том числе приморцев, агентства недвижимости, занимающиеся продажей и арендой жилья в других странах мира. Где, действительно, можно найти и квартиры, и виллы и прочую недвижимость значительно дешевле, чем в наших городах и пригородах. И кризис повлиял, «повалив» цены на жилье в ряде стран, и переизбыток этого товара на рынке.

Например, как отметила президент Гильдии риэлторов Приморского края Ольга ТИМОШИНА в выступлении об иностранных рынках жилья на недавнем круглом столе «Рынок недвижимости Приморского края: состояние, тенденции и перспективы развития», в крупном китайском городе в соседней с Приморьем провинции «двушку» в новом доме площадью около 60 кв. метров можно купить всего за 1-1,1 млн рублей. И вообще, хотя рынок жилья там в последнее время стремительно дорожал, но он все еще остается в три раза дешевле нашего приморского. Другое дело, что он довольно рискован. И приводился иной пример, что при сносе некого «лишнего» нового дома в пограничном с РФ городе китайских жителей дома обеспечили «компенсационным» жильем, а россиян – увы, нет. Вообще, хозяин купленной в Китае квартиры – не совсем хозяин. Он и по наследству ее передать не может, и доступ к ней ограничивается сроками «китайских» путешествий.

И все же отмечалась замечательная привлекательность отдельных стран, где и содержание жилья недорого, и налоги пустяковые, и законы к иностранным собственникам более «ласковы», нежели наши. В т.ч. и «южное» для нас направление с благодатным теплом – Таиланд, Вьетнам, и «западное» - Болгария, Кипр, Черногория… В общем, весь мир «выстроился» в рейтинге привлекательности жилья в попытках получить нашего потребителя.

Нюанс в том, что жилье за границей приобретается россиянами, и приморцами в частности, часто взамен невозможности альтернативной покупки или строительства своего загородного дома у себя на родине. Или же это приобретение и строительство у нас намного дороже. Одной из «фишек» рекламы иностранного жилья является его хорошая доходность. То есть, пожив там в тепле и неге месяц-другой, российская семья возвращается в свои «хрущобы» зарабатывать средства на следующий отпуск, а ее жилье за границей сдается управляющими компаниями в аренду. В общем, вроде бы очень хорошо получается.

Однако можно заметить, что при такой «моде» не к нам инвестиции идут на строительство жилья, а вывозятся из страны, чтобы строить его «там».

В этой связи ведущая «круглый стол» президент некоммерческого партнерства строителей Приморья «Властра» Людмила ДАВЫДЕНКО пыталась добиться от участников, чтобы они назвали то положительное, ради чего из других регионов и стран люди вкладывали свои бы деньги в строительство жилья у нас и приезжали бы к нам жить.

И оказалось, что нет ни у края, ни у Владивостока серьезных достоинств, которые были бы столь притягательны для других, что они валом бы устремились к нам.

Например, наш климат, оказывается, далеко не лучший. Социальная инфраструктура – убогая, не создающая нормального комфорта для проживания. Заработки – ничуть не выдающиеся. Имеется особая «энергетика» от моря, солнца и воздуха, но в иных российских городах и территориях и без этой энергетики задачи развития решаются не менее быстро и эффективно. Да, у нас больше земли, чем в Белгородской области, но подготовить и дать ее под малоэтажку, как там, мы почему-то не можем.

Иностранцы отсечены от нашего рынка жилья тем, что большая часть приморских территорий, в т.ч. многие города, запретны им для покупки земли и недвижимости на ней. То есть, местный рынок жилья «варится в собственном соку», не подпитываясь потребителями извне. Хотя есть «обратный ручеек». Руководитель одного владивостокского агентства недвижимости, в частности, сказала, что есть такая тенденция, три ее клиента из десяти, ранее уезжавшие из города жить в другие места, вернулись, потому что не нашли в своих странствиях ничего хорошего.

Пример, конечно, поразительный, учитывая, что тенденция «выезда» из Приморья постоянных жителей намного сильнее, и риэлторы вместе со строителями теряют клиентов тысячами. Отсюда появляется опасение, что уже в скором времени «жилье будет стоять», и продать его станет намного сложнее, чем сегодня. Особенно эти опасения связывают с «постсаммитовским» будущим. Полагают, что сегодня во Владивостоке какую-то, пусть и не очень заметную, роль на этом рынке играет около 50 тысяч приезжих, которые связаны со строительством объектов саммита АТЭС 2012 г., и их «обслуга». Когда приезжие тоже начнут уезжать, ликвидность жилья может резко снизиться.

Было отмечено, что на рынке жилья в крае сегодня есть «провалы». Например, в сегменте жилья площадью от 60 кв. метров до 150 кв. метров – явный дефицит. Практически не строится доходное жилье, рассчитанное на малообеспеченных и пожилых людей. Хотя живой пример доходного дома в Приморье, который был достроен на фундаменте замороженного объекта, и весь целиком сегодня сдан жильцам в аренду, все-таки имеется. Что касается перспектив, то, как заявила генеральный директор ООО «Лаб Инвест», член правления предпринимателей Приморского края Клавдия СПИВАК, есть новые идеи и проекты в этом направлении, чем она готова поделиться с другими.

Одним из серьезных условий процветания местного рынка жилья является наличие у покупателей денег. Есть ли они у людей? Представитель банка «ВТБ-24» Людмила УЛАНОВА попыталась уверить, что да – деньги есть, потому что клиенты, которые берут кредиты на приобретение жилья у этого банка, расплачиваются досрочно. Могут выплачивать кредит и проценты по нему 30 лет, а стараются «уложиться» в пять. Кстати, и парадоксальный рост цен итак переоцененного владивостокского вторичного рынка жилья тоже, вроде бы, это подтверждает.

Было высказано мнение, что «свежую кровь» в рынок жилья города и края, конечно, сможет влить активное строительство малоэтажных зданий. В частности, в рамках проекта застройки 400 га в границах Владивостока в районе поселка Трудовое. С другой стороны, активное строительство малоэтажки может сильно ударить по коммерческим проектам строительства многоэтажных жилых зданий, что в дальнейшем замедлит обновление уже сложившейся в Приморье городской среды. Во всяком случае, есть силы, которые нацелены на торпедирование малоэтажного строительства, и могут привести с этой целью немало и иных «здравых аргументов».Что касается многоэтажного строительства, то оно сегодня больше определяется реализацией «политических проектов» на бюджетные средства. Вопрос риторический: надолго ли хватит этой политической воли?

В этом смысле нам надо самим создавать такие условия и на вторичном, и на первичном рынке жилья, чтобы они у нас были не хуже, чем на Кипре, в Израиле и прочих «раях» недвижимости.