Цены на жилье не пошли в рост

Ситуация в Японии не повлияла на жилищный рынок Находки. Объем предложений о продаже изменился незначительно, и вопреки всем ранее озвученным прогнозам цена на жилую недвижимость не изменилась.

Несмотря на слухи, последнее время фигурирующие в разных интернет-источниках, жители Находкинского городского округа не стали спешно продавать свое жилье и переезжать в западную часть страны.

«Никакого ажиотажа или хаотичного роста продаж, а тем более цен на жилом рынке Находки нет. Все идет как и шло, никакие события в Японии не повлияли на находкинский рынок. Единственно, что мы в этом году ожидали ежегодного роста цен на квадратный метр, но этого не произошло. А так средняя стоимость квадратного метра в Находкинском округе составляет порядка 40 тысяч рублей за квадратный метр», - отметил «ЗР» президент Дальневосточной гильдии риэлтеров Владимир КАПЛИНСКИЙ.

Одной из заметных тенденций двух последних весенних месяцев стало увеличение объема предложений индивидуальных домов, начиная от кирпичных домов и заканчивая коттеджами. На сегодня на рынке представлено порядка 40 домов площадью от 35 до 400 кв метров. На коттеджном рынке на сегодня предлагается к продаже порядка 11 предложений в различных частях города, не считая открытых продаж в строящихся коттеджных поселках. При этом большинство объектов представляют собой повторные, ранее не проданные варианты. Такая задержка объектов на рынке объясняется значительной площадью объектов, влияющей на цену, а также стоимость последующей эксплуатации дома.

Что касается стоимости данных объектов, то самый маленький из предлагаемых домов площадью 35 кв метров, расположенный в районе Пентагона по улице Болотникова, обойдется покупателю в 1 млн 150 тысяч рублей. Самый же большой дом площадью 400 кв метров, находящийся по улице Капитанская в Южном микрорайоне, оценен в 10 млн рублей.

Покупка домов позиционируемых как коттедж обойдется покупателю на порядок дороже. К примеру, коттедж площадью 300 кв метров в районе Моручилища продается по цене в 11 млн рублей.

Стоимость жилья квартирного типа за последний месяц практически не изменилась, в лидерах по-прежнему малогабаритное жилье и однокомнатные квартиры в спальных районах.