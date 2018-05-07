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Магазины Владивостока соревнуются в снижении цен на продукты питания
Владивостокцы могут приобрести по сниженным ценам продукты в 14 супермаркетах и 23 магазинах
Во Владивостоке продолжает реализацию социальная программа «Город для людей». Так, все желающие могут приобрести продукты питания с минимальной торговой надбавкой в отделе индивидуального предпринимателя Татьяны Касенковой, который расположен на розничном рынке на ул. Прапорщика Комарова, 32, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Владивостока.
Ассортимент ИП Касенковой, действующий до 11 мая:
|
Наименование товара
|
Цена розничная за 1 кг
|
Крыло куриное «Приосколье»
|
135 рублей
|
Бедро куриное «Приосколье»
|
135 рублей
|
Бедро куриное «Амурский бройлер»
|
125 рублей
|
Окорока куриные, Белгород
|
125 рублей
|
Тушка курицы «Амурский бройлер»
|
130 рублей
Владивостокцы также могут приобрести по сниженным ценам сырные и колбасные изделия, мясную продукцию и морепродукты, конфеты, печенье, макароны, молочную продукцию, хлеб, чай, кофе, соки, яйцо и другие продукты питания в 14 супермаркетах «Реми» и 23 магазинах ИП Бобыкина.
Как отмечают предприниматели, социальная ответственность – важная часть любого успешного бизнеса, а участие в программе «Город для людей» для них – это не маркетинговый ход, а реальная поддержка социальных незащищенных слоев населения. Продукты отличаются от обычных яркими оранжевыми ценниками, именно так обозначен товар социальной программы. И приобрести его с минимальной торговой наценкой может каждый.
Напомним, администрация Владивостока приглашает присоединиться к программе социальной поддержки населения «Город для людей» предприятия торговли. По вопросам участия в программе следует обращаться в управление экономики и развития предпринимательства по телефонам 2614-493, 2614-160.
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