Магазины Владивостока соревнуются в снижении цен на продукты питания

Владивостокцы могут приобрести по сниженным ценам продукты в 14 супермаркетах и 23 магазинах

Во Владивостоке продолжает реализацию социальная программа «Город для людей». Так, все желающие могут приобрести продукты питания с минимальной торговой надбавкой в отделе индивидуального предпринимателя Татьяны Касенковой, который расположен на розничном рынке на ул. Прапорщика Комарова, 32, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Владивостока.

Ассортимент ИП Касенковой, действующий до 11 мая:

Наименование товара Цена розничная за 1 кг Крыло куриное «Приосколье» 135 рублей Бедро куриное «Приосколье» 135 рублей Бедро куриное «Амурский бройлер» 125 рублей Окорока куриные, Белгород 125 рублей Тушка курицы «Амурский бройлер» 130 рублей

Владивостокцы также могут приобрести по сниженным ценам сырные и колбасные изделия, мясную продукцию и морепродукты, конфеты, печенье, макароны, молочную продукцию, хлеб, чай, кофе, соки, яйцо и другие продукты питания в 14 супермаркетах «Реми» и 23 магазинах ИП Бобыкина.

Как отмечают предприниматели, социальная ответственность – важная часть любого успешного бизнеса, а участие в программе «Город для людей» для них – это не маркетинговый ход, а реальная поддержка социальных незащищенных слоев населения. Продукты отличаются от обычных яркими оранжевыми ценниками, именно так обозначен товар социальной программы. И приобрести его с минимальной торговой наценкой может каждый.

Напомним, администрация Владивостока приглашает присоединиться к программе социальной поддержки населения «Город для людей» предприятия торговли. По вопросам участия в программе следует обращаться в управление экономики и развития предпринимательства по телефонам 2614-493, 2614-160.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.