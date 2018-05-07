www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.2 р. 100 JPY: 57.93 р.
EUR: 75.64 р. 10 CNY: 99.38 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Итоги
Распечатать

Магазины Владивостока соревнуются в снижении цен на продукты питания

07 Мая 2018, 11:00 | Приморье

Владивостокцы могут приобрести по сниженным ценам продукты в 14 супермаркетах и 23 магазинах

Во Владивостоке продолжает реализацию социальная программа «Город для людей». Так, все желающие могут приобрести продукты питания с минимальной торговой надбавкой в отделе индивидуального предпринимателя Татьяны Касенковой, который расположен на розничном рынке на ул. Прапорщика Комарова, 32, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Владивостока.

Ассортимент ИП Касенковой, действующий до 11 мая:

Наименование товара

Цена розничная за 1 кг

Крыло куриное «Приосколье»

135 рублей

Бедро куриное «Приосколье»

135 рублей

Бедро куриное «Амурский бройлер»

125 рублей

Окорока куриные, Белгород

125 рублей

Тушка курицы «Амурский бройлер»

130 рублей

Владивостокцы также могут приобрести по сниженным ценам сырные и колбасные изделия, мясную продукцию и морепродукты, конфеты, печенье, макароны, молочную продукцию, хлеб, чай, кофе, соки, яйцо и другие продукты питания в 14 супермаркетах «Реми» и 23 магазинах ИП Бобыкина.

Как отмечают предприниматели, социальная ответственность – важная часть любого успешного бизнеса, а участие в программе «Город для людей» для них – это не маркетинговый ход, а реальная поддержка социальных незащищенных слоев населения. Продукты отличаются от обычных яркими оранжевыми ценниками, именно так обозначен товар социальной программы. И приобрести его с минимальной торговой наценкой может каждый.

Напомним, администрация Владивостока приглашает присоединиться к программе социальной поддержки населения «Город для людей» предприятия торговли. По вопросам участия в программе следует обращаться в управление экономики и развития предпринимательства по телефонам 2614-4932614-160

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: продовольственная безопасность.торговые сети  торговля  магазины  цены  реми  продукты  владивосток  супермаркеты 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru