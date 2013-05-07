Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Из Приморья в Китай вернули 45 тонн овощной продукции
Свыше 45 тонн овощной продукции из Китая запрещено к ввозу и, соответственно, дальнейшей реализации на территории Приморья по причине несоответствия фитосанитарным требованиям Таможенного союза.
Так, 45,5 тонн овощей из Китайской Народной Республики, это пекинская капуста, чеснок, морковь, лук порей, томаты, огурцы, сладкий перец, редис, картофель и кабачки, предназначенные к поставке в Приморский край в адрес двух российских компаний, не разрешены к ввозу и дальнейшей реализации на территории Приморского края по причине несоответствия фитосанитарным требованиям Таможенного союза.
В ходе карантинного фитосанитарного контроля двух автомашин с овощной продукцией специалистами Пограничного фитосанитарного контрольного поста Россельхознадзора и таможенной службы (п. Пограничный) выявлено, что сведения о ввозимой продукции в фитосанитарных сертификатах страны-экспортёра не соответствуют сведениям, которые указаны в коммерческих и транспортных документах.
В настоящее время, по факту нарушений правил ввоза подкарантинной продукции в отношении компаний-импортёров возбуждены дела об административном правонарушении. Ввоз на территорию Российской Федерации несоответствующих фитосанитарным требованиям овощей запрещён. Автомашины с подкарантинной продукцией возвращёны обратно в Китайскую Народную Республику, сообщила ZRPRESS.Ru пресс-служба Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
ZRPRESS.Ru, Владивосток.
Новости тематики
- Торговая сеть из Приморья выходит на Сахалин
- Дешевый бензин в Приморье все-таки есть
- Новейший российский ледокол все-таки будут строить в Приморье
- В Приморье откроют завод по производству хаси
- Один из крупнейших землевладельцев отказался открывать производство в Приморье
- "Русагро" завезла в Приморье свиноматок и хряков из Дании
- Клубника из Китая оказалась напичкана антибиотиками и пестицидами
- Монголия построит новый порт в Приморском крае
- Ломбарды и ювелиры занялись алхимией
- "Меркурий" очистит рынок Приморья от фальсификата
Новости раздела
- Тарасенко обратился к Путину с просьбой от всех приморцев
- В ресторанах Владивостока будут подавать таёжную кухню по магической цене
- Китайцы добрались до рыбных запасов озера Ханка
- Торговая сеть из Приморья выходит на Сахалин
- Приморье будет развивать сельское хозяйство в приказном порядке
- Рост платы граждан за коммунальные услуги в Приморье будет на уровне инфляции
- Русская Рыбопромышленная Компания получила квоты под новый завод
- Дешевый бензин в Приморье все-таки есть
- Ретейл Приморья страдает от воровства и кадрового голода
- Морское такси не снимается с якоря
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Назван главный виновник острого политического кризиса в Приморье
- В Приморье определился первый кандидат на новые выборы губернатора
- Депутаты из Приморья обратились к Президенту России с открытым письмом
- В Приморье едут сразу четыре группы контролеров с чрезвычайными полномочиями
- Россия в одном шаге от запрета хождения в стране доллара и евро
- Ирина Ищенко вступилась за Андрея Ищенко
- Выборы по-приморски оказались заразительными
- Кандидатуры на пост врио главы Приморья плодятся как грибы после дождя
- Памфилова: Никакого третьего тура выборов в Приморье не может быть
- В деле экс-мэра Владивостока возникла женщина...
Хи. . Не получилось договориться))