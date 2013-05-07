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Из Приморья в Китай вернули 45 тонн овощной продукции

07 Мая 2013, 14:21 | Приморье

Свыше 45 тонн овощной продукции из Китая запрещено к ввозу и, соответственно, дальнейшей реализации на территории Приморья по причине несоответствия фитосанитарным требованиям Таможенного союза.

Так, 45,5 тонн овощей из Китайской Народной Республики, это пекинская капуста, чеснок, морковь, лук порей, томаты, огурцы, сладкий перец, редис, картофель и кабачки, предназначенные к поставке в Приморский край в адрес двух российских компаний, не разрешены к ввозу и дальнейшей реализации на территории Приморского края по причине несоответствия  фитосанитарным требованиям Таможенного союза.

В ходе карантинного фитосанитарного контроля двух автомашин с овощной продукцией специалистами Пограничного фитосанитарного контрольного поста Россельхознадзора и таможенной службы (п. Пограничный) выявлено, что сведения о ввозимой продукции в фитосанитарных сертификатах страны-экспортёра не соответствуют сведениям, которые указаны в коммерческих и транспортных документах. 

В настоящее время, по факту нарушений правил ввоза подкарантинной продукции в отношении компаний-импортёров возбуждены дела об административном правонарушении. Ввоз на территорию Российской Федерации несоответствующих фитосанитарным требованиям овощей запрещён. Автомашины с подкарантинной продукцией возвращёны обратно в Китайскую Народную Республику, сообщила ZRPRESS.Ru пресс-служба Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.

Автор: Пресс-служба Управления Россельхознадзора по ПК и Сахалинской обл.
Теги: китай  Россельхознадзор  овощи 



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Комментарии

  • Псевдоним16:12, 07.05.2013#

    Хи. . Не получилось договориться))

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