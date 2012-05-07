Массовое строительство малоэтажки сдерживается дефицитом свободной земли в Приморье

В Приморье набирает силу новый тренд – людей, стремящихся жить в индивидуальных малоэтажных домах, становится все больше. Что же сдерживает сегодня малоэтажное строительство? Об этом шла речь на Дальневосточной конференции по малоэтажному строительству, прошедшей в рамках традиционной строительной выставки «Город».

В прошлом году в крае было введено в эксплуатацию около 600 тыс. кв метров жилья. Из них около 32% - малоэтажка. Эта тенденция в нашем регионе успешно поддерживается такими федеральными структурами, как Фонд РЖС, Фонд ЖКХ и АИЖК. Но есть факторы, которые сдерживают строительство. Особенно заметно они проявляют себя во Владивостоке. Начальник Управления градостроительства и архитектуры Владивостока Анатолий МЕЛЬНИК в своем докладе о планах развития малоэтажного жилищного строительства во Владивостоке привел следующие цифры: в 2008 году статистика не зафиксировала в городе ввода новой малоэтажки, в 2009 году – ввод составил около 19 тыс. кв метров, а в 2010 году показатель снизился до 6, 3 тыс. кв. метров, и в прошлом году составил около 7,5 тыс. Притом, что в 2011 году строителями было введено в эксплуатацию около 400 тыс. кв. метров жилья, доля малоэтажки в этой цифре составила менее 2%.

Анатолий Иванович отметил, что малоэтажка – интересный, специфический и наиболее комфортный вид жилья, и рост его ввода предусматривается генпланом Владивостока, принятым в 2008 году и откорректированным в конце минувшего года. Сейчас соответствующая информация вносится в корректируемые Правила застройки и землепользования городского округа.

Главная сложность в решении вопроса – это поиск участков земли, на которых возможно такое строительство. Наиболее ценные и подходящие для этого городские территории в прошлом совершенно бесплатно раздавались горожанам под дачи. Застройка их сегодня представляет «разнобой», где присутствуют и легкие дачные летние домики, и новые коттеджи. В целом же в пределах существующих жилых зон резервов под малоэтажку практически нет.

В связи с исполнением закона о бесплатном предоставлении многодетным семьям участков под малоэтажное строительство во Владивостоке обозначился дефицит в 200 га. Притом что потребность в таких участках существует для 1050 семей, из которых более 500 уже подали заявления на предоставление земли. По закону через 180 дней решение по заявлению о предоставлении участка должно быть принято, и закон предполагается соблюдать. Для этого в пригородной зоне было найдено несколько небольших участков, где пока еще возможно «групповое» строительство малоэтажки – в районах ул. Ломаной, Курильской, Артековской и др.

Преодолению дефицита в какой-то степени будет содействовать строительство малоэтажного жилья «в южном направлении» - на о. Русском. Но в большей степени это может решиться с помощью ближайших муниципальных образований – Надеждинского и Шкотовского районов, Артема.

Определенная надежда есть на включение строительства малоэтажки при создании новых жилых районов в местах комплексной застройки. Наиболее перспективен в этом отношении жилой район на землях Минобороны «Уссурийский» - вдоль одноименного залива восточнее новой дороги «Аэропорт – о. Русский», где из 530 га около 59 га может пойти под такое строительство. Предполагается развивать сегмент малоэтажки при застройке микрорайона Зеленый угол, на п-ове Саперный на Русском. Небольшим, но живописным фрагментом малоэтажные дома, уже 80-процентной готовности, присутствуют в первой линии застройки в районе б. Патрокл, которую ведет ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой». Отметим, что малоэтажная застройка предусмотрена и в осуществляемом этой компанией крупном проекте «Снеговая падь», но пока такое жилье здесь строить еще не начинали.

Интересный проект в ближайшее время будет осуществляться в районе ул. Лесных – за «ф. Заря». Реализуется несколько проектов строительства блокированных и индивидуальных домов в районе Садгорода. В районе 28 км продолжают застраивать малоэтажными домами 4 га – ЗАО «Косандра» и 38 га – ООО «Косандра». И к наиболее значительному проекту малоэтажного строительства сейчас приступает компания ООО «Далта-Восток-1» на территории 400 га в районе бывшего плодово-ягодного совхоза вблизи пос. Трудовое. Проект планировки по застройке жильем 167 га уже откорректирован.

Об этом проекте под названием «Солнечная долина» рассказал менеджер проекта Евгений ОБОЛОЧКОВ. Он в частности отметил хорошее расположение района, удобство его для проживания и отдыха. Здесь предлагается построить 9 детсадов, 4 школы, торговые и деловые центры. Будет свой парк. Новые дороги свяжут район с федеральной трассой М-60 и дорогой вдоль Уссурийского залива. За шесть лет здесь должно быть построено около 500 тыс. кв. метров жилья эконом-класса, включая большой объем малоэтажки.

Довольно шокирующим для строителей было выступление заместителя директора НП СРО «Альянс строителей Приморья» Александра СТАЦЕНКО. При том, что речь шла о довольно житейском деле – программе «АСП» по поставкам домокомплектов для строительства в Приморье малоэтажных жилых домов, в т.ч. для государственных нужд, по сути, подразумевался революционный поворот «темы». То есть, уже в короткое время в крае предполагается развернуть крупную базу по выпуску и комплектации домокомплектов для малоэтажного домостроения по разным технологиям, позволяющим строить по цене кв. метра – 13-20 тыс. рублей. Причем – «под ключ», с внутренней отделкой и инженеркой, но без внешних сетей, благоустройства, социалки. Китайская сторона по уже имеющейся договоренности принципиально готова быстро ввезти и развернуть крупный завод. Поскольку предлагаемые технологии позволяют строить малоэтажку круглогодично, это производство довольно быстро после ввода сможет насытить рынок конкурентными, по сравнению с завозными, домокомплектами.

Однако это еще не все. Главное, по словам Анатолия Мельника, что уже через пару месяцев, когда «туман рассеется», у нас для малоэтажного строительства возникнут принципиально отличные от нынешних условия. Поселки начнут строиться не единично, а десятками. Причиной тому будет намечающееся развитие Восточной Сибири и Дальнего Востока под эгидой новой госкорпорации.

Отбиваясь от скептических вопросов, что в крае возможно вести строительство малоэтажки по озвученным ценам, Александр Стаценко признал, что такого опыта у «АСП» нет, за исключением нереализованного проекта в Козьмино, когда предприятие, которому малоэтажка предлагалась для его работников, предпочло построить для них общежития. В любом случае это СРО в своих планах опирается на «соцзаказ» около двухсот приморских строительных компаний, которые могут реально повлиять на приморский рынок малоэтажного жилья и наладить новые строительные потоки по развитию загородной недвижимости. Причем это компании, которые сегодня занимаются ответственным строительством на основании допусков и страхуют свои риски через страховые фонды СРО. Подобное качество они могут дать и на малоэтажке.

Президент некоммерческого союза строителей Приморья «Властра» Людмила ДАВЫДЕНКО отметила, что, к сожалению, на сегодня нет общекраевой программы развития строительной отрасли, которая дала бы хорошую модель кооперации, в частности, по строительству малоэтажки. Поэтому надо шире посмотреть на этот вопрос с учетом опыта западных регионов страны, привлечения китайских производителей, которые уже традиционно присутствуют в крае на строительных выставках…

По ее мнению, главным сегодня для строителей, проектировщиков, производителей стройматериалов, домокомплектов и т.д., становится создание «кластера», в который входили бы все компании, занимающиеся в Приморье комплексным малоэтажным строительством. Хорошая кооперация в рамках кластера позволит действительно снижать себестоимость конечного продукта – жилья и обеспечивать хорошее качество строительства.

Генеральный директор ЗАО «Косандра» Александр КОСЯЧЕНКО, сделав ретроспективный обзор по «поселковой» малоэтажке, сказал, что накопленный опыт, а за все время деятельности компании ею были построены около 400 малоэтажных домов, позволяет с оптимизмом смотреть на будущие возможности такого строительства. По его словам, люди, обученные в короткий срок канадской технологии деревянно-каркасного домостроения, в итоге показывали отличные результаты – дом «под ключ» мог быть возведен всего за один месяц. Хотя компания на период строительства объектов саммита АТЭС была отвлечена от активного строительства малоэтажки, она не видит проблем вернуться к ней. Но такое строительство должно исходить из реальных условий, которые складываются на рынке. Недавно компанией был построен дом для жителей приморского океанариума. Себестоимость квадрата получилась 31 тыс. рублей. Конечно, строить можно и дешевле, но где-нибудь в Китае.

Александр Косяченко считает, что «малоэтажные» перспективы компании – огромны, опыт и желание – неугасимы, но этот рынок сегодня довольно сложный, и наверняка он будет обрушен «пришельцами»...

Конференция не принимала какого-либо итогового документа, хотя на ней был обозначен широкий круг проблем, которые необходимо срочно решать. Надо полагать, что все они не останутся без внимания нового губернатора.

Виктор КУДИНОВ, «Золотой Рог».