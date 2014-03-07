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Находкинский торговый порт повысил грузооборот
Находкинский морской торговый порт за первые два месяца 2014 года перевалил более 1,4 миллиона тонн грузов. Это на 38 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Как сообщили в департаменте промышленности и транспорта Приморского края, показатели февраля превышают прошлогодний результат на 30 процентов. По итогам января-февраля объем перевалки составил 723 тысячи тонн против 417 тысяч тонн в 2013 году.
По информации специалистов администрации Находки, возрос также экспорт российских черных металлов – за два месяца их отгружено около 628 тысяч тонн.
Основную долю грузооборота февраля составили уголь - почти 376 тысяч тонн, черные металлы - около 282 тысяч тонн.
В январе и феврале портовые службы также работали с цветными металлами, лесопродукцией, импортными автомобилями и прочими грузами.
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