События на Украине подстегнули рынок жилья во Владивостоке

По мнению генерального директора ООО «Дальневосточный маркетинговый центр» Сергея КОСИКОВА из Владивостока вторичный рынок жилья после послесаммитовского затишья начинает оживать. Спрос в начале 2014 года оказался заметно выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В какой-то степени рынок начинает расти и за счет наметившейся макроэкономической нестабильности - ситуации вокруг Украины, падения курса рубля и пр. Это подталкивает людей вкладывать деньги в «вечные ценности» - в т. ч. жилье.

Аналитик считает, что повышение спроса повлечет за собой и рост цен. Однако прогнозировать каким этот рост будет пока трудно - рынок недвижимости довольно инертен, и внешние события отражаются на нем с определенным отставанием на несколько месяцев.

Что же касается тех цен предложения, которые рынок вторичного жилья города демонстрирует сегодня, то они, судя данным портала Ndvl.Ru, мало чем отличаются от тех, которые были год назад. Цена среднего квадрата в среднем по городу уже на протяжении 13 месяцев колеблется на уровне 84-85 000 рублей. Разница между ценой среднего квадрата в феврале этого года была менее чем на 100 рублей выше, чем в прошлогоднем феврале.

Однако заметно, что произошло определенное изменение средних цен по типам квартир. «Квадрат» в гостинке соответственно предлагался дешевле на 0,13%, в 1-комнатных квартирах – дешевле на 4,64%, в 2-комнатных – дороже на 1,19% и в 3-комнатных – дороже на 0,26%. В начале марта рынок показывает небольшое снижение цены среднего квадрата на 1-комнатные квартиры и небольшое повышение на все остальные типы.

Можно отметить, что традиционно рынок вторичного жилья во Владивостоке, если показывает рост, то большая его часть приходится на первое полугодие.

Впрочем, у озабоченного продажей/покупкой жилья населения города есть своя, более резкая оценка, сегодняшней ситуации на рынке. В частности, в эти дни стали известны немало случаев, когда из-за валютно-рублевой нестабильности квартиры просто снимались с продажи, причем, в случаях, когда уже была предварительная договоренность о сделке. Вновь популярной стала и привязка цены на квартиры к той или иной валюте.

Это подтвердил президент Дальневосточной гильдии риэлторов Владимир КАПЛИНСКИЙ сказал, что на самом деле рынок вторичного жилья края довольно чутко отреагировал на международную ситуацию и дешевеющий рубль - около 20% продавцов либо сняли свои квартиры с продажи, либо приостановили переговоры по сделкам. Сделок в январе-феврале проводилось меньше, чем в предыдущие месяцы, но это обычное явление на рынке в начале года. При этом спрос по Владивостоку, Уссурийску и Находке сегодня остается устойчивым, хотя и не ажиотажным - шквала звонков и очередей в агентства нет. По городскому жилью работа идет в обычном режиме, по загородным домам активность слабая, но это в последние годы вообще характерно для загородного рынка страны.

Из продавцов активность проявляют в основном те, кому срочно нужны деньги, кто уже вовлечен в длинную цепочку альтернативных сделок. А продавцы, которые никуда не спешит, сегодня стараются переждать "смутное время".

Что касается повышения цен, то Владимир Александрович считает, что даже, если продажи и увеличатся, то цены на "квадрат" расти не будут. Они итак остаются сильно завышенными. Да и статистика показывает, что на сегодня у них нет причин для роста - у населения нет таких денег, чтобы покупать жилье по существующим ценам. Опять же, сокращение предложения на рынке не создало дефицита - у покупателей остается довольно широкий выбор.

Виктор КУДИНОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.