В Приморье для сибиряков рыбу не домораживают

Россельхознадзором в Приморье предотвращена отправка в сибирские российские регионы свыше 7 тонн недомороженной рыбопродукции. На момент осмотра вагон был полностью загружен и готов к отправке. Продукция отправлена на повторное замораживание. Возбуждено дело об административном правонарушении.

При проведении мероприятий по ветеринарному контролю на железнодорожном транспорте специалистами Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области при досмотре железнодорожного вагона с готовыми к отправке в Сибирь партиями рыбопродукции, обнаружено, что температурный режим части отправляемой продукции, а именно 7,8 тонн камбалы, не отвечает нормативному. Температура, зафиксированная в толще рыбопродукции, составила минус 14,3 градусов по шкале Цельсия.

Согласно Правил перевозок железнодорожным транспортом скоропортящихся грузов, утверждённых приказом Министерства путей сообщения Российской Федерации от 18 июня 2003 года № 37, предъявляемые к перевозке рыба мороженая, филе рыбное мороженое при погрузке должны иметь температуру не выше минус 18 градусов по Цельсию. У рыбопродукции, температурный режим которой выше нормативного, соответственно значительно, по причине ускорения биологических процессов разложения, порой в разы, сокращаются сроки хранения

В настоящее время недомороженная рыбопродукция проходит процедуру доморозки. Дальнейшее движение рыбной партии приостановлено до приведения температурного режима в соответствие с нормативным, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.