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В салонах связи "Билайн" за 1 рубль можно совершить платеж по кредиту
Услуга доступна для клиентов всех сотовых операторов
ПАО «ВымпелКом» (ТМ «Билайн») расширил набор услуг в офисах продаж. Теперь у посетителей салонов «Билайн» есть возможность за 1 рубль воспользоваться услугой оплаты кредита. Оплатить можно кредит, выданный банком, зарегистрированным Банком России*. Для совершения первого платежа необходимо при себе иметь паспорт и реквизиты для перевода. Последующие переводы можно осуществить, назвав свой номер телефона и предъявив свой паспорт. Услуга доступна для клиентов всех сотовых операторов.
Услуга предоставляется РНКО «Платежный Центр» (ООО) под брендом «Золотая Корона». Операция проходит не позднее рабочего дня, следующего за днем распоряжения о переводе, и ее статус можно отслеживать на сайте. Услуга не имеет территориальной привязки: посетитель офиса «Билайн» может совершить платеж по кредиту, взятому в другом городе. Внести средства на банковский счет имеет возможность любой гражданин РФ при наличии паспорта и необходимых реквизитов.
«Высокий уровень сервиса - одна из наших основных целей. Мы стремимся обеспечить удобные услуги не только клиентам «Билайн». Теперь посетители офисов, независимо от того чьим абонентом они являются, смогут оплачивать кредиты разных банков в одном месте на выгодных условиях. Наши салоны расположены в удобных местах города, их число постоянно растет. Это облегчает выбор удобного места для получения услуг», - комментирует вице-президент по продажам и развитию дистрибуции ПАО «ВымпелКом» Юрий СМАГАРИНСКИЙ.
Посетители салонов «Билайн» могут ознакомиться с другими специальными предложениями, которые постоянно присутствуют в офисах оператора. Например, приобрести брендированное оборудование или аксессуары по выгодным акциям. В офисах продаж также можно купить или заменить SIM-карты, сменить тарифный план, произвести расчеты за услуги связи и получить другие услуги.
Найти подходящий офис продаж можно на сайте beeline.ru.
*С полным перечнем банков можно ознакомиться на сайте koronapay.com.
Услуга по переводу денежных средств без открытия счета предоставляется РНКО «Платежный Центр» (ООО), лицензия ЦБ РФ № 3166-К от 14.04.2014 г., на основании договора о комплексном обслуживании клиента (текст представлен на сайте www.rnko.ru). Комиссия 1 рубль на платежи по погашению кредитов действует с 27.11.2017 г. по 31.01.2018 г. Максимальная сумма платежа в сутки – 500 000 руб., в месяц - 1 000 000 руб.
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