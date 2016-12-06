Россияне заплатят за снижение тарифов на электричество на Дальнем Востоке из собственного кошелька

Профильный комитет по энергетике рекомендовал Думе принять в первом чтении законопроект, который позволит снизить тарифы для предприятий Дальнего Востока, пишет РБК.

Поручение найти способ сократить эти тарифы до среднероссийского уровня без привлечения бюджетных средств в прошлогоднем Послании Федеральному Собранию дал президент Владимир ПУТИН. А компенсировать потери дальневосточных энергетиков от снижения тарифов предложено за счет увеличения стоимости электричества для всех потребителей европейской, уральской и сибирской частей России. «Вся страна, по сути, заплатит за снижение цены [электричества] на Дальнем Востоке», - пояснил председатель комитета по энергетике Павел ЗАВАЛЬНЫЙ.

Сейчас в большинстве регионов Дальневосточного округа тарифы на электричество значительно выше среднероссийских, сказано в заключении комитета на законопроект. Самые высокие тарифы на севере округа - на Чукотке, Сахалине и в Якутии (в «технологически изолированных электроэнергетических системах»), где уровень издержек на производство электричества значительно выше.

На выплату компенсаций дальневосточным энергетикам за снижение тарифов потребуется 29,5 млрд руб., следует из заключения комитета. Для потребителей остальной России это будет означать до 1,3% увеличения конечной цены, видно из документа.

Как в Германии

Цена электричества возрастет на оптовом рынке, так что повышение его стоимости коснется всех российских потребителей - и промышленности, и бизнеса, и госучреждений, а также населения, пояснил РБК председатель комитета Павел Завальный. Он считает предложенный законопроектом механизм аналогичным тому, который был применен в Германии после воссоединения с ГДР: «Для всех был введен новый налог, и немцы гудели, но платили, чтобы подтянуть ГДР». Те, кто против инициативы, - ура-патриоты, отмечает Завальный.

Законопроект поддержало правительство, но не поддержала Счетная палата: предложенный механизм «ведет к повышению, а не к снижению тарифов», указали в своем заключении на законопроект аудиторы. Они также ожидают роста бюджетных расходов «на обеспечение деятельности потребителей электроэнергии» (бюджетных учреждений и предприятий. - РБК). При этом достаточных обоснований введению именно такого механизма снижения тарифов на Дальнем Востоке Счетная палата в пояснениях к законопроекту не нашла, как и «детального анализа преимуществ предлагаемых решений».

Деньги соберет «РусГидро»

Законопроект подписан бывшим депутатом-единороссом Балашем Балашовым, но в реальности его разработчиком была Федеральная антимонопольная служба (ФАС), сообщили на заседании комитета по энергетике в среду чиновники правительства. По их словам, 29 ноября совещание по поводу дальневосточных тарифов на электричество состоялось у зампреда правительства Юрия Трутнева. Было решено, что сборщиком компенсаций для дальневосточных энергетиков будет контролируемая государством компания «РусГидро» - конечный собственник большинства генерирующих мощностей на Дальнем Востоке. Завальный призвал власти к осторожности в определении сборщика компенсаций, напомнив, что бывший руководитель этой компании Евгений Дод обвиняется Следственным комитетом в завышении себе премии в 2013 году на 73 млн руб.

Чиновники рассчитывают ввести закон в силу с 1 января 2017 года. Предполагается, что компенсации за снижение тарифов на электричество будут выплачиваться дальневосточным энергетикам в течение трех лет - до 1 января 2020 года. Затем целесообразность применения этого механизма будет вновь изучена, сказал РБК Завальный. Есть надежда, что за пределами 2020 года выплата компенсаций больше не потребуется: тарифы снизятся до среднероссийского уровня за счет роста количества потребителей, которому сейчас препятствует высокая стоимость электроэнергии, пояснил депутат.

Компенсации энергетикам в виде надбавки к цене электроэнергии и порядок использования ими полученных средств на протяжении трех лет будет определять правительство, следует из законопроекта. Кроме того, кабинет министров будет ежегодно устанавливать перечень энергокомпаний, которым положены компенсации, «с учетом оценки социально-экономических последствий» и эффективности использования энергокомпаниями полученных компенсаций.