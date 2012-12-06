К 2017 году число работников туристического бизнеса Приморья составит 62 тыс. человек

ПРИМОРЬЕ, 6 декабря, ZRPRESS. Госпрограмма «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2017 годы» направлена на развитие туристско-рекреационного комплекса, повышение качества туристских услуг, продвижение туристского продукта Приморского края на мировом и российском туристских рынках.

По информации департамента международного сотрудничества и туризма Приморского края, по итогам реализации государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2017 годы» в 2017 году численность иностранных граждан, въезжающих в Приморский край с туристскими целями, возрастет в несколько раз, количество мест в гостиницах достигнет почти 25 тысяч.

Объем привлеченных инвестиций в основной капитал гостиниц возрастет в 3 раза и составит в к 2017 году 7110,9 миллионов рублей. Эти позитивные изменения приведут к увеличению числа работников, занятых в туристической сфере Приморья. К концу 2017 года в этой сфере будут трудиться почти 62 тысячи человек.

Как отмечает департамент международного сотрудничества и туризма Приморского края, реализация мероприятий госпрограммы «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2017 годы» станет основой для создания благоприятных условий развития туризма в крае, направленных на оздоровление экономики, сообщили "ЗР" в пресс-службе администрации края.