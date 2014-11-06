В Приморье делается все возможное для того, чтобы сдерживать необоснованный рост цен

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский в среду, 5 ноября, провел первое заседание Комиссии по продовольственной безопасности и импортозамещению товаров на территории края, сообщает primorsky.ru.

Глава региона подчеркнул, что результатом деятельности комиссии должен стать не только ответ на санкции, введенные в отношении России, но и выработанный способ развития собственного производства на территории региона.

«Решения комиссии должны послужить сигналом для всех отраслевых департаментов откорректировать госпрограммы. Совершенно очевидно, что приморских производителей можно поддерживать разными способами – финансово, организационно, юридически», - подчеркнул Владимир Миклушевский.

Вице-губернатор Приморского края Сергей Сидоренко доложил о том, какие уже приняты меры для наращивания объемов производства по основной группе продовольственных товаров.

Так, в этом году выполнена задача по производству ранних зерновых, как основы комбикормов, – на 65 тысяч тонн больше произведено пшеницы, ячменя и овса. Это вдвое больше уровня прошлого года.

«Сои уже произведено 207 тысяч тонн, рассчитываем положить в закрома всего 250 тысяч тонн. Так мы вдвоем превысим лучший показатель советских времен. Таких успехов удалось достичь благодаря краевой программе, направленной на техническую и технологическую модернизацию. При этом основной прирост получен не за счет роста площадей, а повышения качества работ и внедрения технологии более высокопродуктивных сортов», - отметил Сергей Сидоренко.

Более чем на тысячу тонн увеличен объем производства гречихи, на 17 тысяч тонн – картофеля. Завершается уборка овощей – уже сейчас общий объем производства увеличен на 8 тысяч тонн.

«Насыщение внутреннего рынка продукцией местного производства существенно повлияет и на ценовую политику», - отметил вице-губернатор.

Несмотря на вспышку ящура в Приморье, удалось увеличить объем поголовья свиней. В ближайшем будущем за счет привлечения на территорию края крупного инвестора планируется увеличить поголовье свиней примерно в 10 раз.

«Общий объем забоя в 1,1 миллиона голов в год не только позволит обеспечить потребность Приморья в свинине, но и сделает регион устойчивым поставщиком свинины в соседние субъекты», - подчеркнул вице-губернатор.

Отмечается, что по мясу птицы и свинины зависимость от завозных продуктов удастся свести к минимуму уже в ближайшие годы.

К настоящему времени в крае на 3 тысячи тонн увеличен объем производства мяса птицы, яйца. На ближайшие 2 года поставлена задача увеличить производство мяса птицы на 10 тысяч тонн, что позволит обеспечить Приморье курицей на 85 процентов.

Продолжается и реализация эффективных проектов в области молочного животноводства. В ближайшее время в крае будет построены группы из трех и двух свинокомплексов на 1800 и 1200 голов соответственно. А также созданы малые семейные фермы с полным уровнем механизации, 19 из них уже находятся в стадии строительства. Эти меры позволят в течение четырех лет двое повысить уровень самообеспеченности молоком. Сегодня этот показатель составляет около 30 процентов.

Мясное животноводство, по словам вице-губернатора, - наиболее сложный блок.

«Нами запланировано уже несколько проектов, но выйти на уровень обеспеченности не менее 70 процентов мы сможем не ранее, чем за 6-7 лет. Потребуются большие разовые вложения, необходима серьезная кормовая база, подготовленные специалисты, а также завоз скота в предприятия, готовые к производству говядины на современном уровне.

При этом подчеркивается, что заявленные темпы наращивания производства возможны только в том случае, если краевые госпрограммы направлены на поддержку приоритетных направлений.

«С учетом пожеланий из муниципалитетов мы откорректировали ряд госпрограмм, в том числе внеся поправку в бюджет. Наш приоритет – производство продукции животноводства и создание современных скотомест. Инвесторы к нам идут, потому что наша госпрограмма одна из самых конкурентоспособных. А с притоком современных инвесторов поставленные задачи мы обязательно реализуем», - заявил Сергей Сидоренко.

В ходе совещания Владимир Миклушевский подчеркнул важность создания специальной рабочей группы по мониторингу цен на социально значимые продукты питания.

Также по его инициативе на места для проверки жалоб граждан на резкое повышение цен выезжает специальная комиссия из представителей краевого департамента лицензирования и торговли, антимонопольной службы и управления Роспотребнадзора.

Директор департамента Елена Коваль подчеркнула, что в связи с введением эмбарго никакого дефицита товаров в крае не отмечается.

«Более того, мы видим тенденцию увеличения спроса населения на товары местного производства», - обозначила она.

По данным Минэкономразвития России, Приморский край находится на 66 месте из 85 в рейтинге субъектов по ценам на всю группу продовольственных товаров, входящих в потребительскую корзину. На социально значимые товары – на 57 из 85.

«При этом 85 место – у региона лидера, первое – у самого отстающего. У Приморья очень хороший показатель», - акцентировала Елена Коваль.

Глава Приморья подчеркнул, что в крае делается все возможное, чтобы сдерживать необоснованный рост цен.

«Наша задача – влиять административными мерами там, где мы видим недобросовестную конкуренцию, сговор, необоснованный применение наценок, стремление заработать на возникших сложностях. Своих граждан мы должны защищать. А рыночное регулирование заключаемся в проведении сельскохозяйственных ярмарок по всему краю. Так сельхозтоваропроизводители, работая без посредников, могут реализовывать продукцию местного производства по сниженным ценам», - отметил он.

ZRPRESS.RU, Владивосток.