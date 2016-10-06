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Овощи, гречка и молоко подешевели в Приморье

06 Октября 2016, 10:36 | Приморье

Как сообщили в краевом департаменте лицензирования и торговли, ссылаясь на данные Приморскстата, за минувшую неделю наблюдается снижение цен на ряд товаров, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

«Килограмм картофеля в рознице сейчас стоит 38,85 рублей, капуста белокочанная – 26 рублей, лук репчатый – 34,4, морковь – 47,2. Гречку можно приобрести по цене 106,8 рублей за килограмм, литр молока стоит 81,76, банка мясных консервов – 115,6», – отметили в ведомстве.

Напомним, ранее вице-губернатор Сергей Сидоренко заявил, что, несмотря на прошедший тайфун, в целом ситуация на продовольственном рынке края стабильная.Сейчас по поручению губернатора Владимира Миклушевского ведется расчет продовольственного баланса по основным товарам, которые производятся в Приморье.

«В случае нехватки какой-то группы товаров, мы будем закупать необходимую продукцию из других регионов РФ. Но существенного подорожания продуктов мы не допустим», – подчеркнул Сергей Сидоренко.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: гречка  картофель  статистика  инфляция  продукты  губернатор  лук  капуста  торговая сеть  магазин  цены  миклушевский 



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