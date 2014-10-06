www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.22 р. 100 JPY: 56.99 р.
EUR: 73.7 р. 10 CNY: 94.8 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Строительство
Распечатать

Японцы будут строить в Приморье малоэтажки

06 Октября 2014, 13:52 | Приморье

Первый вице-губернатор Приморского края Василий Усольцев 6 октября встретился с директором департамента международного развития бизнеса дивизиона развития новых направлений бизнеса холдинга «Иида» Иси Кумагаи.

Стороны обсудили намерение японской стороны развивать ряд проектов в сфере лесного хозяйства на территории Приморья. Речь идет о создании предприятия глубокой переработки леса на севере края и развитии в Приморье малоэтажного жилищного строительства. Японская делегация уже посетила поселок Светлая в Тернейском районе.

Как сообщил господин Кумагаи, японский холдинг строит около 40 тысяч домов в год. У японской стороны уже есть давние партнерские отношения с приморской компанией «Тернейлес». Теперь «Иида» намерена реализовывать в Приморье новый проект в партнерстве с компанией «Приморсклеспром».

«Проект направлен не только на развитие лесоперерабатывающей отрасли, но и на развитие малоэтажного строительства в Приморье. Сейчас в нашем департаменте развития работает специальная группа инженеров-проектировщиков, разрабатывает проект жилья, пригодного к строительству в российских условиях», - сообщил господин Кумагаи.

Он добавил, что полная программа развития жилищного строительства предусматривает обеспечение населения Приморья также ипотечными кредитами с небольшими процентными ставками.

В сентябре этого года «Иида» уже зарегистрировала представительство в Приморье.

Василий Усольцев отметил, что проект холдинга «Иида» в Приморье совпадает с политикой России по реализации отношений с иностранными инвесторами и созданию в регионах Дальнего Востока экспортоориентированных производств.

 «Губернатор Приморья Владимир Миклушевский поддерживает инвесторов, готов помогать в решении возникающих вопросов. При его личном участии действует инвестиционный совет, на который приглашаются инвесторы и представители различных регулирующих органов. Администрация готова оказывать вашему проекту всестороннюю поддержку», - подчеркнул первый вице-губернатор.

Иси Кумагаи также сообщил, что в планах компании – строительство электростанции на биомассе для снабжения не только будущего предприятия, но и самого поселка Светлая.

Василий Усольцев отметил, что администрация Приморья сегодня работает над развитием инфраструктуры северных территорий края.

«Мы готовы обсуждать совместные проекты и по развитию энергетики северных поселков», - добавил первый вице-губернатор.

Отметим, массовое строительство малоэтажного жилья ожидается в Приморье в связи с реализацией краевого закона о бесплатном предоставлении земли семьям с двумя детьми и молодыми семьям. Этот закон был принят по инициативе Губернатора Приморского края Владимира Миклушевского.

Также в крае реализуется Указ Президента о предоставлении земли многодетным семьям под индивидуальное строительство. На сегодняшний день земельными участками обеспечены 75 процентов многодетных семей края, включенных в реестр до 1 января 2014 года.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: малоэтажка  семья  Япония  приморье  жилье  ипотека  тернейлес  проекты  земля  строительство  инвестиции  международное сотрудничество  кредиты  лесная отрасль  производство 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • 11114:11, 06.10.2014#

    а своих нет? японцы из картона сделают будки

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru