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Японцы будут строить в Приморье малоэтажки
Первый вице-губернатор Приморского края Василий Усольцев 6 октября встретился с директором департамента международного развития бизнеса дивизиона развития новых направлений бизнеса холдинга «Иида» Иси Кумагаи.
Стороны обсудили намерение японской стороны развивать ряд проектов в сфере лесного хозяйства на территории Приморья. Речь идет о создании предприятия глубокой переработки леса на севере края и развитии в Приморье малоэтажного жилищного строительства. Японская делегация уже посетила поселок Светлая в Тернейском районе.
Как сообщил господин Кумагаи, японский холдинг строит около 40 тысяч домов в год. У японской стороны уже есть давние партнерские отношения с приморской компанией «Тернейлес». Теперь «Иида» намерена реализовывать в Приморье новый проект в партнерстве с компанией «Приморсклеспром».
«Проект направлен не только на развитие лесоперерабатывающей отрасли, но и на развитие малоэтажного строительства в Приморье. Сейчас в нашем департаменте развития работает специальная группа инженеров-проектировщиков, разрабатывает проект жилья, пригодного к строительству в российских условиях», - сообщил господин Кумагаи.
Он добавил, что полная программа развития жилищного строительства предусматривает обеспечение населения Приморья также ипотечными кредитами с небольшими процентными ставками.
В сентябре этого года «Иида» уже зарегистрировала представительство в Приморье.
Василий Усольцев отметил, что проект холдинга «Иида» в Приморье совпадает с политикой России по реализации отношений с иностранными инвесторами и созданию в регионах Дальнего Востока экспортоориентированных производств.
«Губернатор Приморья Владимир Миклушевский поддерживает инвесторов, готов помогать в решении возникающих вопросов. При его личном участии действует инвестиционный совет, на который приглашаются инвесторы и представители различных регулирующих органов. Администрация готова оказывать вашему проекту всестороннюю поддержку», - подчеркнул первый вице-губернатор.
Иси Кумагаи также сообщил, что в планах компании – строительство электростанции на биомассе для снабжения не только будущего предприятия, но и самого поселка Светлая.
Василий Усольцев отметил, что администрация Приморья сегодня работает над развитием инфраструктуры северных территорий края.
«Мы готовы обсуждать совместные проекты и по развитию энергетики северных поселков», - добавил первый вице-губернатор.
Отметим, массовое строительство малоэтажного жилья ожидается в Приморье в связи с реализацией краевого закона о бесплатном предоставлении земли семьям с двумя детьми и молодыми семьям. Этот закон был принят по инициативе Губернатора Приморского края Владимира Миклушевского.
Также в крае реализуется Указ Президента о предоставлении земли многодетным семьям под индивидуальное строительство. На сегодняшний день земельными участками обеспечены 75 процентов многодетных семей края, включенных в реестр до 1 января 2014 года.
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