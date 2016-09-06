Приморцы приглядываются к "умным домам"

Многие наслышаны об «умном доме», но, в целом, слабо представляют те возможности, которые на сегодня действительно делают жилье умным, комфортным и экономичным в эксплуатации.

Безусловно, прогресс, связанный с продвижением технологий «умного дома», должен быть связан с проектировщиками, которые закладывают в проекты самые современные материалы и технологии. Но в крупных проектных фирмах, куда автор обратился в первую очередь, отметили, что этим не занимаются, потому что нет спроса, и посоветовали позвонить в несколько небольших проектных бюро. Однако и там не порадовали: конструкторы этим не занимаются.

Что ж? Делаем проще: забиваем в поисковик в интернете «умный дом» и «Владивосток», и он выдает ворох информации.

Судя по ней, услуги по внедрению систем «умный дом» у нас предлагают всего несколько торгово-инжиниринговых компаний, небольшие фирмы да отдельные специалисты по электрике и автоматике. Они готовы и проект выполнить, и необходимую комплектацию подобрать, и монтаж заказанных систем cделать, и - поставить «поумневшую» квартиру или дом на гарантийное обслуживание. Разброс цен - астрономический.

В общей информации выделяются компания «Умный дом» и ее салон специфичной электротехники. На рынке они порядка 11 лет, и учредитель компании Андрей БЕСОВ отмечает, что многие по-прежнему считают, что «умный дом» - это дорого и невыгодно. Но, если на середину прошлого десятилетия срок окупаемости предлагаемых систем был большой и экономии практически не было, то на сегодняшний день цены на энергоносители и прочие ресурсы подорожали настолько, что внедрение проекта «умный дом» в квартире может очень быстро окупиться. И это при том, что сегодня потребителю предлагаются импортные системы: европейцы стараются удержаться на российском рынке адекватными ценами, предлагая при этом более качественную продукцию по сравнению с китайскими аналогами и ориентируясь на массового потребителя. Сама же компания «Умный дом» работает по проектированию и монтажу систем не по ценам, взятым с потолка, а по рекомендованным теми же европейскими производителями.

- Если говорить о климат-контроле, то на обычную двухкомнатную квартиру система стоит порядка 60 тысяч рублей, - говорит Андрей Владимирович. - Если подсчитать, сколько приходится платить за отопление, то думаю, что за два года она окупится на все 100%. А в доме - еще быстрее, потому в нем можно делать не только комфортную температуру, но и ниже, экономя за счет этого на отоплении помещений, которые не используются или используются редко. Допустим, комната для гостей, которая обитаема лишь 3-4 раза в год. Зачем ее греть зря!?

Но помимо климат-контроля «умный дом» насыщается автоматикой и системами по управлению и экономии освещения, по безопасности и пр. Предусматриваются автоматическое открывание-закрывание ворот и дверей, самополив оранжерей и газонов, регулирование режима работы бытовой техники, которой насыщен дом.

Если сравнивать «умное» и обычное оснащение дома электрикой, то первое может оказаться уже при проектировании и монтаже выгоднее, потому что возникает экономия на проводке, розетках и т.д. Да и времени на проектирование и монтаж умной системы требуется не больше, чем для обычной. Зато потом возникает долговременная экономия. Сама долговечность этих систем сопоставима со сроками службы капитального дома, хотя их производители дают гарантии работоспособности своей продукции не менее чем на 30 лет.

В принципе, реализации проекта «умный дом» в отдельно взятых квартире или здании возможен любой каприз потребителя - по щучьему веленью. Но все в комплексе системы «умного дома» для современной 3-4-комнатной квартиры или небольшого коттеджа могут обойтись в 1-2 млн руб. А это действительно деньги серьезные, и требуется посчитать, насколько это себя оправдывает. И то, что оправдывает, - бесспорно, потому что основные заказчики сегодня - это бизнесмены, заказывающие системы «умного дома» для своих квартир и коттеджей.

Андрей Бесов отмечает, что, в принципе, внедрение систем «умного дома» у нас в Приморье идет довольно туго. И это связано в основном с невысокой культурой потребления. В жилых домах новация зачастую сводится к автоматическому включению-выключению лампочек в местах общего пользования, и все.

За время существования компании она лишь однажды полноценно имела дело с новостроем: при строительстве ЖК «Орлиное гнездо» во Владивостоке застройщик, не считаясь с расходами, решил насытить объект автоматикой.

Что же касается жилья классом-другим ниже, то система «умный дом» пока не включается в проекты в силу своей очевидной дороговизны, хотя это имело бы серьезное значение и для потребителей, и для государства. Например, не требовалось бы строить дополнительные мощности по энерго- и теплоснабжению, значительно уменьшилось бы и удешевилось потребление ресурсов. Однако первые подвижки уже есть. Так, краевая государственная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013-2020 гг.» настраивает застройщиков на возведение жилья с постепенным введением элементов «умного дома». Власти понимают, что за этим будущее.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото автора.

Подпись к фото: Во Владивостоке уже функционируют или возводятся дома, которые проектировщики изначально насыщают электроникой, что называется, по максимуму.