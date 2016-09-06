Экодома на подходе

Энергоэффективные природосберегающие технологии строительства и эксплуатации дома привлекательны, но они пока с большим трудом преодолевают консерватизм и слабую платежеспособность приморского потребителя.

Экономическая целесообразность, попытки сэкономить деньги при строительстве дома заставляют людей отказываться от новых решений в домостроении в пользу традиционных. Однако необходимость качественного перехода, когда экодом должен стать нормой при новом строительстве, остается важнейшей задачей, которую нам необходимо срочно решать.

Пока на уровне экспериментов

Несколько лет назад ОАО «Приморсклеспром» вместе с учеными ДВФУ предприняли попытку наладить домостроительный поток деревянного инновационного дома, вобравшего в себя не менее десятка изобретений и новаций. Предполагалось, что такими высококачественными домами в крае можно будет застраивать целые малоэтажные районы и поселки. В Чугуевском районе приступили к выпуску перспективных домокомплектов.

Но, как недавно отмечал заместитель генерального директора ОАО «Приморсклеспром» Виктор МЕДВЕДЬ, заказчиков оказалось немного, и домостроительный поток так и не получился. Сказалась относительно высокая цена «квадрата» такого дома: тогда она была около 60 тысяч рублей, а застройщики хотели получить в два раза дешевле. Конечно, выход на поток сулил снижение себестоимости производства, и возможно, цена потом могла бы «подвинуться». Но никто не хотел рисковать.

Массово экодом в крае пока не идет. Зачастую его внедрение сводится к опытным образцам. Так, долгое время в предыдущем десятилетии наработки экодома, построенного своими руками на ул. Полонского на сопке Орлиное Гнездо, пропагандировал владивостокский энтузиаст Андрей НОР. А в последние годы широкую известность в крае получили проекты, над которыми со своими помощниками работает архитектор, профессор ДВФУ Павел КАЗАНЦЕВ, - это ряд вариантов жилых построек «Solar», а в настоящее время - «соломенный дом», строящийся однофамильцами профессора в Надеждинском районе по его проекту, о котором деловая газета «Золотой Рог» уже подробно рассказывала.

Поиск эффективных решений

Павел Анатольевич отмечает, что использование солнечного тепла - это один из принципов экодома. И в Приморье люди уже довольно активно стали заказывать и устанавливать солнечные батареи. К сожалению, импортные системы резко подорожали, и их покупка на сегодня оказывается практически не окупаема.

Кстати, стоит отметить, что солнечные батареи в настоящее время не самое оптимальное решение использования солнечного тепла. В мировой практике уже началось массовое использование концентраторов солнечной энергии нового типа, которые в 2-2,5 раза эффективнее солнечных батарей. Наладить инновационное производство в Приморье параболоцилиндрического концентратора солнечной энергии с абсорбером и системой слежения за солнцем на основе своих изобретений долго предлагал известный местный заслуженный изобретатель РФ Юлий РЫЛОВ. Но выйти на их массовое производство так и не получилось...

Павел Казанцев отмечает, что природные условия Приморья при хорошем комплексе проектных решений позволяют за счет солнечного тепла обеспечивать до 80% потребности малоэтажного дома в тепле и электроэнергии и даже приблизиться к «нулевому» балансу.

И в этом комплексе решений большое значение имеют архитектурные: хорошая ветрозащита, развертывание в южную сторону фасадов с повышенным остеклением, использование аккумулирующих тепло панелей и поглощающей солнечные лучи окраски, холодные помещения, которые в жаркое летнее время могут использоваться для кондиционирования дома, и пр.

Именно такие решения в свое время были положены в проект дома «Solar-5» (на фото), получивший золотую медаль выставки «Альтернативная энергетика», проходившей на ВВЦ (ВДНХ) в 2008 году. Уменьшенную в два раза копию этого дома в дальнейшем построили в виде туристического модуля на загородной базе «Политехник» ДВФУ. Считается, что этот проект очень перспективен для использования в заповедных местах под проживание туристов, но он удобен и для ИЖС.

Приморские проекты экологических домов, в том числе и студенческие, не раз отмечались на престижных национальных выставках, и их уровень показывает, что в Приморье есть специалисты, на которых в регионе может опираться развертывание массового строительства энергоэффективных экодомов. То, что это необходимо, не раз отмечалось на совещаниях, посвященных ходу реализации краевой государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013-2020 гг.». Особая важность при этом придавалась тому, что необходимо реализовать пилотный экземпляр экодома и протестировать его в условиях Приморья. Кстати, подобные проекты вполне согласуются и с другой важной программой «Охрана окружающей среды Приморского края» на период 2013-2020 годы.

Надо сказать, тестирование строящегося «соломенного дома» минувшей зимой показало, что даже при неполной реализации всех архитектурных решений в самые холодные дни без отопления температура в нем практически не опускалась ниже нуля.

Не упустить выгоду

Архитектор Иосиф ЭЙДИС, реализовавший в пригородной зоне Владивостока не один свой малоэтажный проект, включающий мероприятия по энергоэффективности дома, отмечает, что многие заказчики до сих пор не понимают, насколько это важно для них. Ведь тарифы на энергию и тепло с каждым годом повышаются, и сегодня владельцы больших коттеджей, построенных по старым нормам, вынуждены за сезон переплачивать десятки тысяч рублей.

По его мнению, для края очень актуален переход к строительству пассивных домов с энергопотреблением всего 15 кВт-ч на 1 кв. метр за год по стандарту принятому в Евросоюзе. Это при том, что в наших квартирах, построенных 20-40 лет назад, оно сегодня находится на уровне 300 кВт-ч на 1 кв. метр в год.

Иосиф Борисович считает, что при строительстве жилья на продажу застройщики активно используют современные экологичные материалы и конструкции. Жилье получается привлекательным. Но при этом забываются даже такие элементарные вещи, как утепление пола и чердака, не говоря о том, что имеется и просто неграмотное строительство жилья по хорошему проекту людьми, не имеющими достаточной квалификации. В итоге при эксплуатации дом оказывается затратным. А ведь, чтобы он был максимально энергоэффективен, в его проект и строительство надо вложить примерно 15% от стоимости строительства обычного дома и профессиональное исполнение. И тогда эти затраты быстро окупятся, а в дальнейшем обернутся чистой экономией.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото автора.

Подпись к фото: Экодом "Солар-5", предложенный приморцам авторским коллективом профессора ДВФУ Павла Казанцева.