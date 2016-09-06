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Выставка "Строительство" стала стратегическим семинаром
В прошлом году будущее региональной строительной выставки «Строительство», традиционно проводящейся в Приморье осенью, было поставлено под вопрос: быть или не быть. Кризисные тенденции в экономике намекали, что от какой-то из двух ежегодных популярных выставок «Город» или «Строительство» стоит отказаться.
Но этой весной своей повышенной активностью участников строительного рынка и простых посетителей порадовала выставка «Город», и после ее проведения не осталось сомнений, что и осенняя выставка не останется без внимания. Однако, организатор выставки «Строительство», ООО «Дальэкспоцентр», решил внести в ее проведение определенную новизну.
Во-первых, на этот раз выставка пройдет не, как раньше в сентябре, а уже в середине октября - в 13-15-х числах. То есть, она переносится на время, когда отойдут дачный и пляжный сезоны, остынет море, бурно отфестивалит культурная и деловая жизнь Владивостока, и у людей появится больше возможностей, не разрываясь между этими соблазнами, уделить внимание «Строительству-2016».
Во-вторых, было решено, что в 24-й раз эта выставка пройдет на новой деловой площадке - на территории Приморского конгрессно-выставочного центра «Терминал Экспо» (старое здание аэропорта Владивосток - на фото), где ее экспозиция займет два этажа и 500 кв. метров открытой площадки перед зданием.
В «Дальэкспоцентре отметили, что эта специализированная деловая площадка отвечает всем требованиям для проведения выставки такого ранга и располагает вместительной удобной парковкой. Кроме того, это место географически удобно для участников и посещения посетителей со всего края и для его гостей.
Традиционно эта выставка пройдет при поддержке Администрация Приморского края и профессиональных объединений - Национальное объединение строителей и Российский союз строителей. И - под патронажем Торгово-промышленной палаты.
Руководитель ООО «Дальэкспоцентр» Вера ЕРМИЛОВА, отметила, что в этом году участники выставки представят весь спектр материалов, технологий и оборудования для промышленного, жилищно-гражданского, транспортного, гидротехнического и сельского строительства. Они познакомят желающих с возможностями строительства жилых, административных, бытовых и промышленных зданий и сооружений, вариантами для их полной комплектации электротехникой, инженерными системами, стройматериалами для внешней и внутренней отделки. При этом особого внимания будет заслуживать импортозаменяющая комплектация.
Одной из главных тем выставки будет жилищное строительство, в т.ч. малоэтажное.
Компании-застройщики представят на ней жилье эконом-класса в готовых и строящихся многоквартирных домах по всему Приморью, проконсультируют по возможностям и вариантам покупки.
Из новых технологий на этот раз участники представят «Ка-панель» для бескаркасного, быстровозводимого строительства и новые энергосберегающие стеновые панели для устройства внутренних перегородок и несущих стен.
Также будут представлены полные комплексы оборудования по отчистке и перекачке сточных вод, оборудование для вентиляции, кондиционирования, водо- и энергоснабжения. Для «тепла в доме» будут предлагаться: отопительная инфракрасная пленка, система отопления «теплый плинтус», инфракрасные потолочные системы отопления, печи-камины.
Приморские производители покажут межкомнатные двери, паркет и все необходимое для ремонта, на что сразу же можно будет оформить заказ.
Выставка дополнится специализированной экспозицией «Дальтехэкспо», которая представит технологии, машины, оборудование спецтехнику, для всех видов строительных работ, высоко востребованных в нашем регионе. Будут представлены запчасти и расходные материалы для машин и механизмов, услуги по обслуживанию и ремонту спецтехники.
Для тех, кто собирается строить, предлагаемые материалы и системы позволят оптимизировать их затраты, найти более удачные решения и для строительства, и для дальнейшей эксплуатации объекта, с учетом качества, экологичности, простоты ремонта и пр.
Посетители смогут получить консультации проектировщиков и архитекторов, строителей и производителей, банков и страховых компаний, а также специалистов по вопросам ЖКХ.
Деловая программа выставки на этот раз будет акцентирована на вопросах кооперации в сфере строительства и логистики с компаниями из стран АТР и прочих важных для отрасли вопросах. В частности Национальное объединение строителей предлагает обсудить проблемы саморегулирования в отрасли и приоритетного привлечения дальневосточных компаний к работам на крупных объектах и комплексах, которые строятся и планируются к строительству в Приморье.
Эта выставка продолжает оставаться главным событием строительной отрасли края, и сегодня собирает на своей площадке представителей власти, бизнеса, производителей, дилеров и инвесторов из многих регионов России, стран АТР и Европы. В ней принимают участие компании и специалисты из Китая, Кореи, Японии, Италии и Германии.
Устроители выставки «Строительство» отмечают, что с каждым годом количество ее посетителей растет, и на нее стараются попасть не только горожане, но и желающие из самых отдаленных районов и сел края. А представители делового сообщества считают ее эффективной площадкой по продвижению на рынок товаров и услуг, по поиску новых решений для развития компаний и производств, поиску партнеров и клиентов и пр.
И, конечно, выставка является серьезным подспорьем в выполнении краевой государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013-2020 гг.».
Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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