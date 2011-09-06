Сетевики могут потеснить приморских рестораторов

Приморский край - сегодня одна из самых перспективных площадок для развития федеральных сетей общепита. Об этом говорят как сами приморские эксперты, так и представители федеральных ритейлеров.

Среди первых, кто запланировал выход на приморский рынок, компания «Росинтер Ресторантс Холдинг». «Росинтер» объединяет под своей «шапкой» сразу несколько сетей. В частности, во Владивосток планируется вывести сети ресторанов «Иль Патио», «Планета суши», «Фрайдис», которые станут довольно серьезными конкурентами действующим в городе форматам.

Наверняка вскоре придет во Владивосток и сеть кофеен «Шоколадница», которая уже дотянулась до Хабаровска. А пока же у местных рестораторов есть шанс подтянуть уровень сервиса до будущих федеральных конкурентов.

Сегодня на рынке общепита Владивостока - всего несколько местных сетевых компаний, которые имеют больше двух точек в различных районах города. Из ресторанов можно отметить итальянский «Мауро Джанванни» и «Два грузина», которые имеют несколько объектов во Владивостоке и вполне могут попасть в категорию сетевых компаний. Если говорить о сетях фаст-фуда, то таких в городе немало. К примеру, сеть столовых «Копейка» и сеть кафе быстрого обслуживания Royal Burger, которая работает как во Владивостоке, так и на территории Находки. Есть в городе и несколько пиццерий, которые имеют по две-три точки в городе.

Основная претензия посетителей, как ресторанов, так и кафе формата фаст-фуд, - это уровень обслуживания. Побывавший во Владивостоке генеральный директор компании ресторанного консалтинга Yakho Project Денис ЯХНО также отметил низкий уровень сервиса точек общепита города. Яхно посоветовал местным компаниями задуматься над повышением сервиса и качестве оформления самих ресторанов и кафе, чтобы к 2012 году, когда город примет у себя саммит, не остаться без прибыли, так как иностранные гости привыкли к европейскому уровню сервиса.

Как отмечают эксперты, особенностью рынка услуг общественного питания во Владивостоке является развитие единичных заведений, которые ориентированы на ту или иную тематику. Большое количество ресторанов привлекают своих клиентов доступной по цене китайской кухней, а также японскими блюдами. Именно их в городе наибольшее количество. Не раз приходилось слышать от гостей из других регионов, что, побывав во Владивостоке, обязательно нужно зайти в рестораны японской кухни. На третьем месте по популярности у бизнесменов – это открытие пиццерий. Эта тенденция начала ярко прослеживаться в последние пять лет.

«Думаю уже в следующем году федеральные сети общественного питания выйдут на приморский рынок, - говорит президент Дальневосточной гильдии риэлторов Владимир КАПЛИНСКИЙ. - Рынок недвижимости уже готов предложить подходящие для этих целей площадки. Что касается конкуренции с местными ресторанами и кафе, считаю, что они вполне смогут составить достойную конкуренцию федералам, но вот сервис в любом случае повышать придется».