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План ухода в Корею у ГХГ "Бор" действительно существует

06 Августа 2014, 18:02 | Приморье

Несмотря на заявление пресс-службы ГХК «Бор» об отсутствии планов по переводу производства на территорию других стран, руководство компании оценивает перенос производства борной кислоты в Южную Корею.

Интерес сторон взаимный, считают эксперты. Он связан с создавшимся в корейской металлургической отрасли в условиях современного рынка избытком серной кислоты. Перенос переработки дотолитовой руды на свою территорию, обеспечит Корее сбыт серной кислоты, составляющей основу производственного цикла борной кислоты, а также создание новых рабочих мест. Учитывая, что при строительстве перерабатывающего комплекса будет использовано современное оборудование, себестоимость корейского производства, по расчетам экспертов, окажется дешевле российского. При этом рынок сбыта для борной кислоты корейского производства останется прежним.

Что получает при этом российская сторона? Потерю рынка борной кислоты, сворачивание перерабатывающего производства и сокращение рабочих мест.

Надежда ВОРОНЦОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

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Теги: руда  Бор 



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