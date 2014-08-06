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ДВФУ на Русском собирается расширяться
Строительство на острове Русском города на 100 тысяч жителей тесно связано с развитием кампуса Дальневосточного федерального университета. Его вторая очередь станет крупным заказом для приморских строителей. Как сегодня обстоит дело с ним? На этот вопрос «ЗР» ответил проректор ДВФУ по развитию кампуса университета Владимир НИКОЛАЕВ:
- На сегодняшний день у нас есть четкие и понятные границы земельных участков, в рамках которых будет реализовываться вторая очередь. Если грубо говорить, то это территория между уже имеющимся кампусом и берегом бухты Новик. Уже сейчас здесь находятся наши медицинский центр и лабораторный корпус.
В настоящее время мы актуализируем информацию по потребностям наших ученых и школ университета, чтобы собрать полную картину того, что им нужно для реализации своих учебных, производственных, научно-образовательных программ и иных элементов подготовки специалистов, чтобы покрыть эту потребность. Где-то в середине августа мы сформируем понятные потребности структур нашего университета и ученых и станем формировать техническое задание с уже ясным пониманием в каких границах и какое проектирование должно быть заложено во вторую очередь строительства.
Основные ориентиры развития второй очереди есть - это строительство спортивных комплексов, центра военной подготовки, нескольких административно-бытовых зданий, жилых массивов для сотрудников, общежитий.
- Какой объем средств предстоит освоить на строительстве второй очереди?
- Пока есть стартовая оценка, от которой предстоит идти дальше. В 2013 году, когда Министерством образования и науки было утверждено базовое техническое задание, строительство второй очереди составляло около 36 миллиардов рублей. Естественно, к концу этого года, с учетом актуализации техзадания, мы получим какую-то, может быть, иную картину. Соответственно стоимость может измениться.
- То есть, вырученных от продажи ряда объектов недвижимости ДВФУ 1,5-2 миллиардов рублей на аукционах первой очереди, для такого масштабного строительства будет мало? Как и вероятных 5-6 миллиардов за все 55 объектов?!
- Я бы так не хотел говорить. Наверное. Но мы планируем получить максимальный выигрыш от этой реализации.
- Насколько то новое, что предполагается построить, будет экономически оправдано?
- Оно будет оправдано. Посмотрите на оживленность острова Русский сегодня! Наверное, никто не думал, что будет такой ажиотаж. Достроят океанариум, и, уверен, активность посещения острова значительно возрастет. А реализация второй очереди ДВФУ еще больше увеличит привлечение сюда рабочей силы, использование здесь земельных участков и инфраструктуры. Уверен, что все это далеко не предел. Вероятнее всего, дорожная инфраструктура, инфраструктура коммуникаций также будут развиваться на острове значительными темпами.
Виктор КУДИНОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Ну что врать то, воды как не было, так и не будет, построить то можно, только кто сможет купить эти кв. м, пример уже есть- Патрокл. . .