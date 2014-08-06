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Приморье распродает свои золотые запасы

06 Августа 2014, 09:34 | Приморье

В общей сложности на прошедших 30 июля аукционах, было продано 372 кг промышленных запасов золота. Прогнозные ресурсы, требующие проведения геологоразведочных работ и подтверждения запасов, оцениваются в объеме более 5 тонн. Стоимость переданных недропользователям объектов превысила 10 млн рублей при суммарной стартовой цене 4, 8 млн рублей.

На аукционы, проведенные "Приморнедра", было выставлено пять россыпных участков золота и один рудный в нескольких районах Приморского края. Спрос на большинство можно оценить, как умеренный, борьба за них шла между двумя претендентами, а число шагов аукциона не превысило двух. Серьезная борьба разгорелась лишь за два участка.

Аукционная стоимость россыпи ручья Широкая Падь, расположенной в Чугуевском муниципальном районе, в ходе аукциона подскочила с 70 тыс. рублей до 1 млн 694 тыс. Было сделано 112 шагов. На лицензию претендовали сразу три участника. Победителем было признано ООО "Велес". Компания получит лицензию на разведку и добычу россыпного золота сроком на 10 лет.

Интересно, что столь серьезная борьба развернулась за относительно небольшой лицензионный участок, размером 5,19 кв. км. К тому же на данный участок имеется лишь приблизительная оценка запасов россыпного золота, - прогнозные ресурсы Р1. Они составили 32,8 кг золота. Плюсом данного участка является близость к населенному пункту и наличие дорожной сети. Он находится всего в двух километрах на восток от с. Павловка и в 3,5 км от трассы Уссурийск - Рудная Пристань.

Не менее востребованным оказался участок недр Литовского золотороссыпного узла, объединивший три ручья - Сарафанский, Минзалевский и Колпакория - в Партизанском муниципальном районе. Участок находится примерно в 8-14 км от села Новолитовск.

Три претендента на него сделали 27 шагов прежде, чем был выбран победитель - ООО "Эдельвейс". Объявленный стартовый размер разового платежа в размере 1,7 млн рублей, вырос в ходе аукциона до 6 млн 120 тыс. рублей.

Но здесь борьба шла за промышленные запасы. Компания при соответствующей подготовке участка может сразу приступать к добыче, на балансе лицензии числится 96 кг золота категории С1. Кроме того, на участке имеются балансовые запасы россыпного золота категории С2 в размере около 50 кг. ООО "Эдельвейс" после оплаты стоимости лицензии получит ее на 10 лет.

Двое из троих претендентов на предыдущий участок недр участвовали в аукционе за участок Ольгинский Кривореченского золотороссыпного узла в Партизанском муниципальном районе. Лицензия на него выдается сроком на 20 лет, так как потребует проведение геологоразведочных работ и подтверждения запасов золота, прежде чем компания сможет приступить к добыче. По предварительной оценке, ресурсы минерального сырья на данном участке квалифицированы по категории Р1 и составляют 320 кг золота.

Победителем аукциона признано ООО "Опал". Борьба за участок оказалась недолгой, при начальной стоимости аукциона в 300 тыс. рублей, участок ушел за 360 тыс.

Недорого досталась победителю следующего аукциона россыпь ручья Падь Пашкеева в 5 км к северо-востоку от г. Фокино. На продажу выставлены только прогнозные ресурсы категорий Р1+Р2 в сумме 144 кг. При стартовой стоимости в 50 тыс. рублей лицензия продана за 55 тыс., возможно, потому что велики инвестиционные риски. Лицензия досталась ООО "СТ Экспедиция" сроком на 10 лет.

Еще один аукцион состоялся на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи золота на участке "Фланги Первомайского золоторудного месторождения", расположенном в Ханкайском муниципальном районе. Площадь лицензионного участка составила 67,17 кв. км, без учета площади самого Первомайского золоторудного месторождения, т. е. участок достаточно крупный.

В отличие от других торгуемых участков, здесь на аукцион было выставлено, как россыпное, так и рудное золото. Балансовые запасы россыпного золота категории С2 оценены в объеме 23,3 кг, прогнозные ресурсы категории Р2 - в объеме 200 кг. Запасы рудного золота категории С2 составляют 201 кг. Имеется достаточно высокая оценка прогнозных ресурсов коренного золота: по категории Р1 - 245 кг, и по категории Р2 - 5,3 т. Кроме того, участок перспективен на наличие серебра, его прогнозные ресурсы оцениваются в 1,5 т.

На данную лицензию претендовали два участника, победителем объявлена "Дальневосточная горно-геологическая компания" (ООО), которая проводила здесь в 2006-2010 годах поисковые и оценочные работы. При начальной стоимости лицензии в 1,7 млн рублей, она была продана за 1 млн 870 тыс. рублей. Лицензия на фланги Первомайского золоторудного месторождения будет предоставлена победителю на 25 лет.

Из-за отсутствия заявок от участников не состоялся аукцион на Снегуровский участок недр, расположенный на стыке трех муниципальных районов - Черниговского, Михайловского и Анучинского. Между тем, данный участок можно рассматривать, как весьма инвестиционно привлекательный, так как располагает промышленными запасами россыпного золота. Они по категории С1 и С2 составляют суммарно 58 кг со средним содержанием 1,29 г/м3. Лицензия на участок предлагалась сроком на 15 лет.

Надежда ВОРОНЦОВА, Газета "Золотой Рог", Владивосток. 

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Теги: золотые запасы  золото  аукцион 



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