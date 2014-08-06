Приморье делает ставку на собственный урожай

Более 200 тыс. тонн сои планируют собрать в этом году сельхозпроизводители Приморья, что станет рекордным показателем для края. И это при том, что в последние годы урожай этой не превышал 160 тыс. тонн. Глава региона Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ поставил задачу развивать в Приморье собственную переработку сельхозпродукции и инвесторы демонстрируют высокий интерес к этому направлению.

Так, российский холдинг "АГРОБиотех" разрабатывает проект создания на территории Приморья агропромышленного комплекса по производству соевого концентрата. Владимир Миклушевский поддержал идею создания такого комплекса и отметил, что для подобных проектов в Приморье уже формируются индустриальные парки.

"Уже в этом году мы планируем создать площадки для реализации инвестиционных проектов, в том числе - агропромышленных. Кроме того, производство обеспечит новые рабочие места для приморцев. У нас в крае создана хорошая образовательная база, которую необходимо использовать для обучения специалистов", - заявил Владимир Миклушевский.

ДОСЬЕ "ЗР"

Соя наряду с рисом традиционно считается главной и даже стратегической культурой в растениеводческой отрасли Приморья, несмотря на возросшее значение в последние годы кукурузы. Впрочем, кукуруза при всех впечатляющих показателях роста объемов производства пока в структуре посевных площадей уступает по количеству гектаров даже зерновым. И уж тем более существенно отстает от сои, на которую приходится практически половина всех посевов в крае: из 406 тыс. гектаров, засеянных в этом году, 207 тыс. - соевые гектары.

В приоритете собственный потребитель

Интерес сельхозпроизводителей к сое связан с высоким спросом как на внутреннем российском рынке, так и на рынках за пределами нашей страны. Близость огромного по емкости азиатского рынка, возрастающее внимание к приморской сое различного рода экспортеров в значительной степени определяют перспективу производства именно этого продукта. На этот спрос приморские аграрии отвечают ростом площадей. Прирост соевых гектаров только в нынешнюю посевную составил порядка 7%.

В этой ситуации о своей готовности реализовать проекты заявляют переработчики сои. Крупнейшим потребителем сои в Приморье является Уссурийский масложиркомбинат, который сегодня ищет инвесторов для своих растениеводческих проектов. Кроме того, есть предложения и от зарубежных инвесторов.

В то же время внутренний спрос в Приморье, очевидно, в ближайшие годы будет так же возрастать. Этот рост специалисты связывают с развитием производств по переработке сои внутри региона, в первую очередь, для обеспечения нужд местного животноводства. По словам директора департамента сельского хозяйства и продовольствия Андрея БРОНЦА, основная задача в сельском хозяйстве края сегодня - это восстановление свинопоголовья после эпидемии ящура. Среди других задач к первостепенным следует отнести и необходимость наращивания поголовья крупного рогатого скота. В общем, ожидается, что именно животноводческие хозяйства станут основным внутренним потребителем сои.

"Приморская соя востребована не только в азиатских странах, но и в западных регионах страны, потому что там комбикормовым заводам необходим протеин, - говорит Андрей Бронц. - Нам нужно работать над качеством продукции, поставлять качественные комбикорма потребителям. В первую очередь нужно свои потребности обеспечить этой продукцией, потому что то, что нам сегодня привозят из других регионов, даже комбикормом часто не является. Это отходы крупяной промышленности, мукомольной. А высокопроизводительные животноводческие комплексы потребляют комбикорм высокого качества".

Логистика выходит на новый уровень

Еще одно направление, стимулирующее производство этой культуры и получившее поддержку администрации края, связано с развитием инфраструктуры. В этой связи особое значение приобретают проекты строительства зерновых логистических центров, причем появиться они могут в перспективе не только на российской территории. Как сообщали СМИ, губернатор китайской провинции Цзилинь Баинь ЧАОЛУ на встрече с главой Минвостокразвития Александром ГАЛУШКОЙ заявил о готовности построить на своей территории логистический центр, который может стать частью инфраструктуры зернового порта Зарубино. А это в свою очередь будет способствовать налаживанию внешнеэкономических связей и увеличению торгового оборота.

В то же время на территории Приморья уже сегодня агропромышленные предприятия реализуют собственные инфраструктурные проекты. Активно строятся новые логистические центры в нескольких районах края.

"Логистический центр - это накопитель, через который будет осуществляться отгрузка продукции, - рассказывает Андрей Бронц. - Под логистическим центром мы понимаем, в том числе, сетевые элеваторы, элеваторы-накопители. Сегодня мы строим элеваторные мощности в Ханкайском районе, в Лесозаводском на базе ЗАО "Курское", (накопитель, проектная мощность до 30 тыс. тонн), элеваторный комплекс строит компания "Мерси Трейд", кроме того компания "Хенде" приступила к строительству в Хороле и в Михайловке, есть проекты строительства еще у ряда хозяйств и несколько элеваторов строит "Армада".

Отметим, на прошлой неделе глава Приморского края Владимир Миклушевский подписал соглашение с ООО "Группа Компаний "Русагро". Компания намерена войти на территорию края с проектом по строительству свинокомплексов, мясоперерабатывающего и комбикормового производств. Инвестиции в аграрную экономику региона могут составить порядка 60 млрд рублей.

Глава региона Владимир Миклушевский считает, что площадкой для реализации проекта "Русагро" может стать агропарк в Михайловском районе.

Елена АБАШЕВА, Газета "Золотой Рог", Владивосток.