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Товары IKEA будут доставляться в Приморье почтой
Только бы не с присущим этому оператору сервисом
«Почта России» до конца года обещает распространить сервис доставки товаров IKEA на всю Россию. Соответствующее соглашение оператор и компания IKEA подписали в четверг в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает корреспондент газеты «Золотой Рог» с площадки ПМЭФ.
В настоящее время пилотный проект по доставке продукции IKEA тестируется в Нижегородскоой области. Доставка почтой возможна для заказов весом до 20 кг, а максимальные габариты должны составлять 60 х 40 х 40 см.
В рамках меморандума стороны договорились перейти к масштабированию сотрудничества на другие регионы, в том числе на Приморский край.
Досье газеты «Золотой Рог»
IKEA - крупнейшая в мире розничная сеть по торговле мебелью и предметами домашнего обихода. Головной офис находится в Делфте (Нидерланды). В России Ikea принадлежит 14 одноименных магазинов в торговых центрах «Мега». в феврале 2015 года компания развернула интернет-продажи в ряде крупных городов Сибири и Дальнего Востока. Аббревиатура IKEA расшифровывается как Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd, то есть имя основателя и название двух деревень, в которых он жил.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог". Санкт-Петербург.
Фото ТАСС.
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