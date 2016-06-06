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В Приморье по сравнению с прошлым годом в 5 раз упали поставки импортного картофеля

06 Июня 2016, 11:34 | Приморье

В Приморском крае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года многократно упали поставки из-за рубежа такого важного для любого из россиян вида продуктов питания, как продовольственный картофель. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог".

По информации Приморского филиала ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений» Россельхознадзора, за первые пять месяцев 2016 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, наблюдается многократный, более чем в 5 раз, спад поставок из-за рубежа продовольственного картофеля.

Так, с января по июнь этого года в Приморский край из-за рубежа поступило чуть более 2,4 тысячи тонн продовольственного картофеля, в подавляющем большинстве происхождением Китай, тогда как за такой же период 2015 года в край было ввезено 12,5 тысячи тонн этого вида пищевой продукции.

По мнению сотрудников Приморского филиала ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений» Россельхознадзора, многократное падение уровня поставок картофеля из-за рубежа, по сравнению с прошлым годом, скорее всего связано с проводимыми Администрацией Приморского края мерами по реализации доктрины продовольственной безопасности и политики импортозамещения, делая тем самым зарубежные продукты питания менее востребованными у жителей Приморья.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: импортозамещение  импорт  картофель 



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