Мазутные котельные Приморья переводят на уголь

Перевод котельных Приморья с дорогостоящего мазута на уголь существенно сократит расходы коммунальной энергетики на топливо, а мероприятия по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту инженерных систем и объектов ЖКХ позволят экономить порядка 140 млн рублей в год.

Высокие цены на топочный мазут, в разы превышающие стоимость угля, делают эксплуатацию мазутных котельных неэффективной и экономически не целесообразной. К тому же 100% нефтепродуктов завозится в Приморье из других регионов страны, что существенно увеличивает себестоимость топлива за счет транспортных затрат. Все это приводит к росту тарифов и коммунальных платежей населения.

Из 940 котельных, работающих на нужды ЖКХ края, порядка 60% используют в качестве топлива дорогостоящий мазут. На жидком топливе работают практически все котельные Находки и Дальнегорска, часть котельных Уссурийска.

- Если переведем их на уголь, то в ближайшие два-три года снизим топливный баланс мазута с 500 до 200 тысяч тонн, - заявил «ЗР» директор департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам администрации Приморского края Виктор КУЛИНСКИЙ. – В 2011 году на реализацию подпрограммы «Энергоресурсосбережение и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры », целью которой является перевод мазутных котельных на работу на угле, из краевого и федерального бюджетов было выделено в общей сложности 690 млн рублей. В этом году из краевого бюджета на эти цели выделено 318 млн рублей. Из них 125 млн рублей – Уссурийску и 193 млн – КГУП «Примтеплоэнерго» на мероприятия по переводу на уголь котельных в Партизанске и Дальнегорске.

Вторая подпрограмма долгосрочной целевой программы «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2010-2014 годы предусматривает мероприятия по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту котельного оборудования и сетей тепло-, водо-, электроснабжения, степень износа которых сегодня составляет 60-65%. На эти цели в этом году из краевой казны выделено 294,5 млн рублей. Основная доля этих средств будет направлена на ремонт водопроводных и канализационных сетей и теплосетей.

По словам Виктора Кулинского, субсидии из краевого бюджета на мероприятия по реконструкции, модернизации, капитальному ремонту инженерных систем и объектов ЖКХ получат города Артем, Дальнереченск, Лесозаводск, Находка, Партизанск и сельские поселения 12 муниципальных районов края. Но им придется принять участие в софинансировании мероприятий: сельским поселениям – в размере не менее 10% от сметной стоимости объекта, городским округам – не менее 30%.

На консолидированные средства краевого и местных бюджетов в 2012 году планируется капитально отремонтировать 21 котельную, 4 водовода, 55,5 км водопроводных и канализационных сетей, 23 км тепловых сетей, 8,9 км сетей электроснабжения. По оценке экспертов, это позволит снизить потребление угля на 7380,56 т в год, мазута – на 3530,77 т, дизельного топлива – на 29,2 т, электроэнергии – на 2414,8 тыс. кВт/ч. Ожидаемый экономический эффект составит 139,5 млн рублей.

В указанных МО объявлены конкурсы по выбору подрядчиков на проведение работ. С 15 июня, после определения победителей конкурсов и заключения с ними контрактов, они приступят к выполнению работ, которые планируется завершить к 1 октября.

Ирина СВЕТЛАНСКАЯ, «Золотой Рог».