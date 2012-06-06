Приморье начинает атаку на теневой рынок алкоголя

Для алкогольных ретелейров наступает очередной «час X» - в июне компании, которые торгуют в розницу алкогольной и спиртосодержащей продукцией, а также пивом и пивными напитками, должны перейти на декларирование о продажах в единой форме. Срок сдачи деклараций об объемах реализованной алкогольной продукции за первый квартал 2012 года будет установлен постановлением правительства, выход которого ожидается в ближайшее время.

Участники рынка согласны, что нововведение носит скорее фискальную функцию и поможет отсечь откровенно нелегальную продукцию. Но покончить с теневым рынком такими мерами едва ли возможно.

Досье "ЗР"

Согласно вступившим в силу 22 июля 2011 года поправкам в 171-ФЗ («О госрегулировании производства и оборота спирта и алкогольной продукции»), с 2012 года все розничные точки должны были подавать ежеквартальные декларации о продажах алкоголя в органы исполнительной власти субъектов федерации, а те, в свою очередь, пересылать их в Росалкогольрегулирование (РАР). Ранее розница также отчитывалась за декларации, но она не имела единой формы, которая подавалась только в региональные органы. Первую такую декларацию розничные торговцы должна была предоставить до 20 апреля. Однако в связи с многочисленными просьбами розничных игроков было решено перенести срок предоставления деклараций на июнь.

Декларации должны подаваться в субъект РФ по месту осуществления деятельности розничной точки и в центральный аппарат службы Росалкогольрегулирования. Декларации должны быть подписаны Электронной цифровой подписью (ЭЦП) декларанта в соответствии со стандартом ГОСТ Р 34.10-2001 «Информационная технология. Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи».

Но, несмотря на то что требование об обязательном декларировании вступило в силу с 1 января 2012 года, правительством РФ такой порядок официально не принят, и форма декларации еще не утверждена. Информация о точной дате начала приема деклараций будет дополнительно размещена на официальном сайте Росалкогольрегулирования www.fsrar.ru и сайте департамента лицензирования и торговли Приморского края.

По словам заместителя директора департамента лицензирования и торговли Приморского края Марины КОРОЛЕВОЙ, сегодня в Приморье насчитывается около 5,5 тыс. компаний, которые занимаются розничной продажей алкоголя и пива.

«Нововведения помогут обеспечить реальный учет товара - от начала выпуска до продажи в торговой точке. Кроме того, это позволит легализовать рынок алкогольной продукции», - подчеркивает Марина Королева.

Немаловажно, что законодательством предусмотрена ответственность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за повторное (в течение года) предоставление недостоверных сведений в декларациях либо за повторное (опять же в течение года) непредставление деклараций. Это является основанием для аннулирования лицензий.

Отметим, что действовавшее ранее декларирование розничной продажи алкогольной продукции, когда закон имел предыдущую редакцию, позволяло субъекту РФ самостоятельно разработать порядок предоставления деклараций и утвердить их форму. «Существовавший в Приморье ранее порядок и тот порядок, который есть в проекте постановления правительства, отличаются друг от друга. Как и формы деклараций. Различий очень много, поэтому вопрос будет достаточно новым для предпринимателей. Возможно, в какой-то части и сложным, поскольку декларации нужно будет предоставлять именно в электронном виде и в департамент торговли Приморского края, и в Росалкогольрегулирование», - говорит Марина Королева.

Достаточно новой является работа с электронной подписью. В Приморье аккредитованы 6 уполномоченных удостоверяющих центров, имеющих право выдачи ЭЦП. Также приобрести ЭЦП можно в любом из других удостоверяющих центров, аккредитованном в пространстве доверия Минкомсвязи России.

«Приморским предпринимателям мы рекомендуем уже сегодня зарегистрироваться на сайте контролирующего органа, завести личный кабинет, а также подать заявку в центр на получение электронно-цифровой подписи», - отмечает Марина Королева.

Непредставление декларации или предоставление ложных сведений грозит предпринимателям аннулированием лицензии на торговлю алкоголем и пивом. Однако на первом этапе наказывать предпринимателей не будут. «Наша задача - провести разъяснительную работу, отладить механизм взаимодействия. Во всех муниципальных образованиях края прошли специализированые семинары. Специалисты департамента готовы оказывать консультационную помощь как лично, так и по телефону всем предпринимателям», - заверяет заместитель директора департамента по лицензированию и торговле Приморского края.

А как же экономика?

По оценкам национальной алкогольной ассоциации, в России до 30% алкогольного рынка занято контрафактной продукцией, причем под контрафактом понимается не столько поддельная водка, сколько продукция, продаваемая с налоговыми маневрами, то есть без уплаты акцизов и т.д.

Марина Королева не скрывает, что требование о декларировании носит прежде всего фискальный характер. Участники рынка, в свою очередь, считают, что сегодня необходимы иные методы, например, ужесточение проверок в розничных точках. «Не секрет, что официальным органам зачастую известны магазины, торгующие без лицензии, порой нелегальным спиртным. Но по некоторым причинам их деятельность никто не прекращает», - говорит представитель одной из местных розничных сетей.

«Безлицензионная торговля алкоголем - это же «бич» города Владивостока! В городе только нами выявлено 100 нелегальных торговых точек, и департамент по лицензированию АПК подтвердил, что данные точки не имеют лицензий. И на одном из первых совещаний, которое проводил губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, я говорила о том, что невозможна здоровая конкуренция при нелегальной торговле, при нелегальном обороте алкогольной продукции», - говортит председатель Общественного совета предпринимателей Приморья Марина ШЕМИЛИНА, слова которой приводит PrimaMedia.

Производители крепкого алкоголя солидарны с розницей. Экономическое состояние любого производителя напрямую зависит от того, соблюдаются ли равные условия для всех участников рынка. И если «Уссурийский бальзам» (единственный производитель алкоголя на территории Приморья) уверенно конкурирует с другими легальными производителями аналогичной продукции, то выдержать конкуренцию с контрафактным алкоголем, завод, входящий в число крупнейших налогоплательщиков края, просто не в состоянии.

Даже после введения минимальной цены на алкоголь и перекрытия основных каналов поставки контрафактной продукции (в основном, с республик Северного Кавказа), в розничной сети Приморского края по-прежнему реализуется нелегальная водка, поставщики которой не утруждают себя уплатой акцизов и иных обязательных платежей.

Но обвинять в этом одну лишь розницу было бы слишком просто, ведь розница продает то, что ей выгодно, и что поставляют предприятия оптового звена.

Представители ликероводочной промышленности прогнозируют, что после каждого этапа повышения акцизов контрафактной продукции будет становиться все больше. Совокупный рост ставки акциза в 2012 году по отношению к 2011 составит 30%. На эту же величину, как минимум, подорожает и легальная водка.

Проблема в том, что на прилавках приморских магазинов предостаточно недорогой завозной водки, которая имеет с виду легальные акцизные марки, но ее законность вызывает большие сомнения.

Иначе какими экономическими расчетами можно объяснить одинаковую или даже меньшую цену у завозной водки по сравнению с продукцией местных производителей? А как же транспортные и иные расходы, которые у географически отдаленных производителей всегда выше? Таким образом, если на магазинной полке присутствует бутылка водки по цене 100-110 рублей, то почти со стопроцентной вероятностью - это водка, с которой не уплачены налоги.

«Не секрет, что легальные и ответственные производители начинают активно терять позиции, когда начинается недобросовестная демпинговая конкуренция. В ситуации, когда естественные экономические регуляторы не срабатывают, нужна государственная поддержка. Мы уверены, что дальнейшее развитие ОАО «Уссурийский бальзам» невозможно без участия краевой власти в разумном регулировании регионального алкогольного рынка, прежде всего, в оптовом и розничном звене», - сообщили «ЗР» в компании.

Одним из способов решения проблемы контрафактного алкоголя легальным участникам рынка видится создание в Приморском крае ассоциации добросовестных производителей и дистрибуторов алкогольной продукции. Подобные организации вполне успешно действуют в различных регионах страны (Кемеровская и Саратовская области, Татарстан, Башкирия, Удмуртия и ряд других) и построены на принципах дополнительного контроля качества ввозимой алкогольной продукции с нанесением на нее специальной региональной марки, что создает мощный барьер на пути контрафакта.

Безусловно, данная ассоциация должна работать в тесном контакте с краевой властью через создание совместных рабочих групп (постоянно действующих комиссий) по выявлению в рознице нелегальной продукции. Благодаря постоянному мониторингу, вся необходимая информация оперативно поступает к органам власти, полиции и регуляторам рынка, имеющим необходимые полномочия для пресечения фактов незаконной торговли, вплоть до лишения лицензий магазинов и торговых точек, уличенных в обороте контрафакта.

Евгений ИТАРОВ, "Золотой Рог".