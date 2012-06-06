Рыбаки Приморья отработали по полной

«Краевая программа поддержки береговой переработки может быть проецирована на всю Россию», считает начальник управления рыбного хозяйства администрации Приморского края Алексей ЦЫМБАЛ.

- Алексей Юрьевич, недавно закончилась «большая» рыбалка, как в этом году сработали наши добывающие компании?

- С добычей наши предприятия уже не первый год справляются на «отлично». С начала года наши компании добыли 405 тысяч тонн. Это немного меньше аналогичных показателей прошлого года, но тем не менее это высокие достижения. Уменьшение объемов добычи в этом году имеет свои причины. Прошлый год для наших компаний был рекордным - предприятия освоили 88% квот. Для сравнения: в среднем ежегодное процентное освоение лимитов колебалось в пределах 60-65%. Можно сказать, что прошлый год - максимум того, что могут показать рыбаки. Их рекордам способствовала хорошая промысловая обстановка на многих путинах, также по ряду объектов произошло увеличение общедопустимых уловов. Этот год будет немного похуже, так как значительно меньше будет вылов тихоокеанских лососей. Кроме того, не была продлена весенняя сельдевая путина.

Что касается главной путины года, то предприятия освоили более 80% своих минтаевых квот. Если брать показатели статистики, то за 1 квартал этого года наша доля в рыбохозяйственном комплексе России - 35%. Это весомый вклад в общероссийскую копилку. Без преувеличения скажу: в том, что российский вылов постоянно растет, есть и заслуга рыбаков края. Еще один важный момент развития рыбохозяйственного комплекса края - курс на повышение капитализации компаний и узкая фокусировка промыслов. Почему наши компании стали больше осваивать выделенных лимитов? Законодательство разрешает совместное освоение квот между хозяйствующими субъектами, поэтому если раньше какие-то квоты не были освоены ввиду того, что их промысел компания считала нерентабельным, то сегодня эти лимиты успешно облавливаются, и они идут в зачет предприятий. Конечно, рыбному бизнесу желательно все-таки получить легализованный вторичный оборот долей и квот. Но, к сожалению, на эту тему много разговоров, а вот итоговой нормативной базы пока нет.

- Наука утверждает, что следующие несколько лет будут не самыми лучшими для прибрежного рыболовства в подзоне Приморского края. Так как по многим видам биоресурсов неутешительный промысловый прогноз. В каком состоянии находится этот бизнес?

- Прибрежное рыболовство возрождается. Многие компании успешно работают на промысле минтая. Ловят другие породы рыб. Это сложный бизнес с высокими рисками. Однако предприятия методично развиваются в этом направлении. Например, компания «Акватехнологии». Они не только добывают морские деликатесы - спизулу, анадару, корбикулу, - но и производят из них качественный продукт, востребованный по всей России. Группа компаний «Южморыбфлот» стала развивать у себя прибрежное рыболовство. Предприятия Хасанского района работают на прибрежке. Конечно, есть проблемы в этом сегменте. Многие компании, работающие в прибрежной зоне, сталкиваются с браконьерством. Вы знаете, что в прошлом году открыли промысел краба опилио. В этом году ОДУ значительно увеличили, ожидается, что в следующем году откроют промысел камчатского краба. Чтобы не подорвать запасы этого объекта, необходимо искоренить это явление. Ведь браконьеры уничтожают не только краб, но и другие ценные биоресурсы. Похожая ситуация с ежом. Компании, имеющие квоты на ежа, провели очень большую работу по защите этого объекта. Это была совместная работа с пограничным управлением, и сегодня можно говорить о том, что она начала приносить свои плоды.

- Открытие промысла камчатского и других видов краба вызывает много слухов в бизнес-среде. Представители бизнеса утверждают, что ресурс уже распределен?

- Будут проведены аукционы, как это было по крабу опилио. Кто победит на аукционе, тот и получит право вести промысел. Когда они пройдут, тяжело сказать. В этом году торгов, наверное, не будет. Дело в том, что есть промышленная квота на 40 тонн камчатского краба, если ее выставить сегодня на аукцион, то сколько получит краевой бюджет? Несколько десятков миллионов рублей! А если дождаться увеличения ОДУ, то на аукцион будут выставлены почти 500 тонн, тогда бюджет получит сотни миллионов. Это принципиальная позиция администрации края, и мы будем ее отстаивать.

- Программа поддержки и развития береговой переработки вызывала много критики. В частности, представители бизнеса не раз высказывали сомнения в ее целесообразности. Первый год показал, что часть денег, выделенных на финансирование программы, остались невостребованными. Однако потом многие компании захотели стать участниками программы. Сегодня заявок много?

- Когда мы разрабатывали программу, очень четко прописали, какие целевые показатели должны быть у предприятия, чтобы оно получило финансовую поддержку. Раздать государственные деньги - не самоцель. Мы старались вытащить предприятия из тени, то есть создать такие условия работы, чтобы им было выгодно показывать полностью заработную плату своих сотрудников, платить больше налогов, выпускать больше продукции. Почему одни предприятия показывают в своих отчетах среднюю заработную плату 15 тыс., а другие 6 тыс.? Чтобы стать участником программы, необходимо показывать больше 14 тыс. рублей, в прошлом году этот показатель был 11 тыс.

Естественно, что в первый год предприятия раскачивались. Была определенная степень недоверия к действиям власти. Многие руководители компаний откровенно говорили, что им и так хорошо, они и без программы обойдутся. Вот только через год, когда участники программы получили деньги, отношение к программе изменилось. Бизнесмен ведь очень хорошо считает деньги, и когда видит, что его коллеги по цеху получают поддержку, ему тоже сразу хочется войти в нее. Но ведь одного желания мало, необходимо соответствовать критериям участника. Поэтому мы часто отказываем предприятиям, но при этом указываем, что им необходимо доработать. Еще один момент в том, что разработчики программы с самого начала считали: решение о вхождении в программу должно быть коллегиальным. Мы хотели создать экспертный совет с участием представителей бизнеса и власти. Он даже был создан и готовил порядок предоставления субсидий. Однако прокуратура усмотрела в этом элемент коррупционной составляющей. В итоге все решения по вхождению или отказу принимает управление рыбного хозяйства.

Если говорить о промежуточных итогах программы, то прирост налоговых отчислений участников программы составил 81 млн рублей. Увеличение выпуска товарной продукции произошло на 37%. Участниками программы стало 15 предприятий, хотя желающих гораздо больше. Нашу программу внимательно изучили в Росрыболовстве. Возможно, она станет прототипом целевой федеральной программы, или наша краевая программа получит софинансирование.

- Международный конгресс рыбаков состоится уже после саммита. Тема будущего мероприятия определена?

- Насчет тематики конгресса пока идут бурные дебаты. Думаю, в скором времени она будет объявлена. Международный конгресс будет проводиться, как обычно, с приглашением 500-600 участников. Делегации, как и в прошлые годы, приедут со всего мира, в числе организаторов кроме администрации Приморского края Ассоциация добытчиков минтая, Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья, Федеральное агентство по рыболовству.

Юрий НУРМУХАМЕТОВ, «Золотой Рог».