В Приморье выгоднее покупать новостройки

Цены на так называемое "вторичное жилье" в Приморье продолжают обгонять цены на "новострой".

Как сообщили в Примкрайстате, средняя цена одного квадратного метра общей площади элитных квартир на вторичном рынке в монолитных, монолитно-кирпичных и кирпичных домах в Приморском крае в I квартале 2006 года составила почти 40 тысяч рублей. Это самые дорогие квартиры в Приморье.

Немного дешевле квартиры в монолитных и монолитно-кирпичных элитных домах на первичном рынке - 37338 рублей за "квадрат", а в кирпичных домах - 33989 рублей за "квадрат". Квартиры улучшенной планировки стоят в новых кирпичных домах 32140 рублей за квадратный метр. Средний "квадрат" в новом типовом жилье - 21599 рублей на первичном рынке и 24882 - на вторичном.

Жилье низкого качества на вторичном рынке стоит в среднем 25238. Самые дешевые квартиры - в крупнопанельных и крупноблочных домах на первичном рынке - всего 18000 рублей за метр квадратный.

Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади квартир рассчитана на основании данных выборочного обследования риелторских фирм, осуществляющих операции с недвижимостью. При этом необходимо учитывать, что цены на жилье значительно разнятся во Владивостоке и крае.

"Золотой Рог".

