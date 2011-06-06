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В Дальнереченске прекращается выпуск хлеба

06 Июня 2011, 00:29 | Приморье

Старейшее частное хлебопекарное предприятие Приморья – ОАО «Пекарь и К» в Дальнереченске прекращает выпуск хлеба. Завод останавливает производство из-за отсутствия запасов муки и значительных долгов, накопленных перед поставщиками сырья.

Как сообщил генеральный директор предприятия Аркадий КУЗНЕЦОВ, производство хлеба оказалось нерентабельным из-за растущих затрат на его производство и отпускных цен, рост которых хлебопеки сдерживают под предлогом «социальной ответственности».

ОАО «Пекарь и К» - один из лидеров пищевой промышленности Дальнереченска по объему выпуска продукции и перечисленным налогам в бюджеты. Свою продукцию предприятие поставляло не только в магазины города, но и в отдаленные сельские поселения Дальнереченского района – более ста километров от завода.

В прошлом году стоимость хлебопекарной муки в крае увеличилась почти в два раза, с 1 января 2011 года на 8% увеличился железнодорожный тариф на ее доставку в Приморье. На 20-21% вырос тариф на электроэнергию, с изменением ставок ЕСН увеличилась налоговая нагрузка на хлебопекарные предприятия. Не имея возможности свободно регулировать отпускные цены на свою продукцию и не получая компенсаций из бюджетов, хлебозаводы вынуждены сворачивать производство.

Автор: Юрий Нурмухаметов
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