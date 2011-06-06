Приморцев опять прокатят с яйцами?

Год назад «ЗР» писал о том, что на потребительский рынок края попадает большое количество завозного яйца, сроки реализации которого истекают сразу после поставки на приморский рынок. В прошлогоднем «яичном» скандале оперативно сработали представители большинства контролирующих ведомств, а особенно тщательно - управление Россельхознадзора по Приморскому краю. Однако в этом году скандал обещает быть не менее громким - поднаторевшие в обмане покупателя оптовые компании, придумали новую схему поставок завозной продукции. Возможно, что накануне Пасхи потребителей накормят яйцами, произведенными еще в январе-феврале.

Внезапный бум

Кратко напомним суть прошлогоднего «яичного» скандала. В край поступает большая партия завозного яйца, срок реализации (25 суток) которого истекает практически через несколько суток после прибытия вагонов с продукцией. Один из производителей - крупнейшая в стране яичная птицефабрика, расположенная в Тюменской области, - ЗАО «Птицефабрика Боровская». Коммерсанты, завозившие яйцо, реализовывали свою продукцию по многих районах края, а чтобы придать ей «законность», банально переклеивали этикетки. Однако после получения оперативной информации слаженная работа оперативной группы Россельхознадзора пресекла этот канал поставок и изъяла из оборота более 4 млн яиц.

Но прошлогодние события стали уроком для отдельных яичных оптовиков, и «домашняя работа», проделанная фирмами, далека от интересов потребителей.

Согласно новой схеме, оптовые компании, специализирующие на завозе яиц, решили сорвать пасхальный куш еще в январе. В конце января - начале февраля на большинстве сибирских фабрик были закуплены большие партии яиц и были отправлены в Приморье.

В неофициальном разговоре представители трех сибирских птицефабрик подтвердили, что в Приморье были отгружены значительные объемы. «Нас мало интересует, кто и зачем покупает нашу продукцию. Вся продукция, отгруженная в Приморский край, имела полный пакет документов, ветеринарные свидетельства и сертификаты качества. Только нашей фабрикой был реализован ряд крупных партий в несколько тысяч коробок».

Точное количество отгруженного товара и компанию-получателя на птицефабрике отказались назвать, ссылаясь на коммерческую составляющую информации. Похожая ситуация и на других фабриках, их представители хоть и общаются, но отказываются от официального обозначения своих партнеров. Правда, в торговом доме одной из птицефабрик торговый представитель уже у нас поинтересовался, почему у нас яичный бум в конце января - начале февраля, когда на всем рынке идет спад потребительского спроса. «Мы спрашивали ваших коммерсантов, они сказали, что будут армию снабжать, и что вообще потребление яиц в Приморском крае все время растет», - рассказал сибирский представитель яичного бизнеса.

Сами оптовики скромно молчат. Как удалось узнать «ЗР», сегодня оптовыми поставками яиц на территорию Приморья занимаются компании «Кайрос», (участник прошлогоднего скандала), «Владком», «Велис», «Лучковская». Их представители на контакт не идут, только в «Лучковской» скромно заметили, что они закупают не сибирское, а белореченское яйцо, поэтому комментарии давать не будут.

Сигнал для контролеров

Нам удалось найти источник, который близок к ветеринарным службам и который утверждает, что все поступившие большие партии яиц были распределены по складам края. Причем по складам и базам, где нет ветеринарного контроля. Сегодня есть информация, что данный товар хранится на необорудованных и не предназначенных для хранения продуктов питания складах в Уссурийске, Находке и Арсеньеве. Кроме того, по нашей информации, об этой ситуации с указанием точных адресов складов проинформированы ветеринарные службы края.

Сроки реализации всех больших партий, «запрятанных» на складах, уже истекли. Но реанимировать просроченную продукцию не сильно сложно. Для ее легализации достаточно приобрести на фабрике, где была закуплена большая партия, несколько сот коробок свежих яиц со «свежими» документами, переклеить торговый ярлык на коробках и развезти по розничным магазинам.

Правда, есть еще одна небольшая загвоздка. Места реализации, а точнее, входящая цена в розничные торговые точки. «Сегодня отпускная оптовая цена сибирских производителей в среднем 34-35 рублей за десяток. Транспортные издержки еще около 7 рублей, плюс маржа мелкого оптовика и розничная накрутка. В итоге конечная цена в рознице не может быть меньше 50 рублей, - заверили нас в одной из небольших фирм, торгующих хабаровским и амурским яйцом и продукцией от приморских производителей. - Поэтому мы берем завозное яйцо небольшими партиями, чтобы успеть его реализовать в указанные сроки. Если в сетях продается яйцо по 40-45 рублей, то есть определенные сомнения в свежести этого продукта».

Вот только потребитель всех этих тонкостей знать не может, чем пользуются отдельные розничные сети. Например, как рассказывают мелкие оптовики, специализирующиеся на работе с розницей, войти в такие известные сети, как «5+» и «Фреш-25» практически невозможно. «Мы не раз общались с этими компаниями, и всякий раз нам отказывали, так как они требуют установить фиксированную входящую цену в 37 рублей за десяток. Для нас это невозможно, так как с такой ценой мы будет за гранью рентабельности, однако находятся компании, которые могут выдержать эти ценовые требования».

Для кого главное качество

Но не все розничные сети гонятся за «спорной» дешевизной. Наш мониторинг показал, что розничные сети «Парус», «ВЛ-Март», «Сфера-Маркет», «Кошелка», а также ряд рынков Владивостока, в их числе: «Луговской», «Первореченский», «Березка», торгуют как и местным промаркированным яйцом, так и завозным. Причем в том же супермаркете «Парус» во Владивостоке есть несколько видов завозных яиц, но все они реализуются в заводской промаркированной таре, на которой указана дата производства и срок годности. «На нас периодически выходят компании и предлагают входящую цену от 37 рублей, - рассказывает директор гипермаркета «В-Лазер» Анна ВЕЛЬГАН. – Но есть определенные сомнения в качестве этого продукта. Поэтому мы работаем с яйцом местного производителя, так как нет сомнений в его качестве, и с белореченским. Производитель находится не так далеко от Приморья, так что срок реализации во время транспортировки не истекает. Однако для ассортимента мы берем и сибирское яйцо, но так как оно идет сюда экспресс-доставкой, оно не дешевое. Есть у нас продукция и фермерского хозяйства, она дороже, но это «домашние» яйца. Что касается торговой наценки, то в нашей сети мы накручиваем 15-20%. Повышенных пасхальных наценок не планируется. Яйцо, безусловно, социальный продукт, но если они где-то есть по конечной цене в 37 рублей, то у меня как у эксперта есть определенные сомнения в качестве такого продукта».

С другой стороны, представители сетей не опровергают теоретическую возможность появления в сетях яйца дешевле 40 рублей. При этом они утверждают, что это либо магазин торгует в убыток, либо он напрямую закупает большие партии на фабриках. «Правда, это маловероятно, - считает представитель сети «Парус» Елена ДЕРБЕНЕВА. – Слишком велики риски, да и это не специфика сети - заниматься подобными закупками. У нас в гипермаркете «Парус» много завозного яйца, но часть его везется самолетами. На все наше яйцо есть все документы, и мы готовы предоставить их покупателям. Есть ветеринарный врач, который ведет контроль входящей продукции».

Культура - главный барьер

По мнению начальника отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Евгения КАРТАВЦЕВА, правильная потребительская культура способна разрушить любые уловки недобросовестных предпринимателей, в том числе связанные с приобретением яиц не первой свежести.

«Прежде всего яйца необходимо покупать в местах цивилизованной торговли. Не нужно покупать с машин или на импровизированных рынках. Срок реализации столового яйца 25 суток, диетического 7. Понятно, что когда яйцо пролежало на складах пару месяцев, оно сильно усохло и потеряло свои полезные свойства. Эти яйца могут идти на переработку. В то же время, к каждому магазину контролера не поставишь, тем более - к каждому лотку. Поэтому потребитель должен задуматься, что он покупает, а если все же приобрел испорченный товар, в том числе и яйца, то пусть пишет жалобу, мы оперативно по ней сработаем».

Правда, наверное, не стоит приобретать товар, вызывающий опасения. Контролирующие органы не всесильны, и прав представитель Роспотребнадзора, возле каждого ларька или склада по сотруднику не поставишь. Единственный выход бороться с недобросовестными предпринимателями - это не покупать у них товар. И дело не только в яйце, а системе. Сегодня нас обманывают часто. Вместо телятины продают индюшку, вместо парной курицы - размороженную, вместо филе дорогой рыбы – подделку. Так что именно потребительская культура может стать непреодолимым барьером на пути испорченного товара.