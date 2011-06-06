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Магазинов и кафе в Находке становится больше

06 Июня 2011, 00:11 | Приморье

Прогнозы аналитиков сбылись и для Находки - сектор коммерческой недвижимости начал медленно просыпаться от последствий кризиса.

Лидирующие позиции остались за сегментом торговой недвижимости в формате стрит-ритейла. Начиная с ноября 2010 года, на рынок вторично начали выходить ранее придержанные помещения, пригодные для открытия торговых точек, заведений общепита и сферы бытовых услуг. А в 1 квартале на рынке продаж появились и новые предложения. К примеру, в районе Нефтебазы продается помещение площадью 840 кв. метров. Собственник оценил его в 11 млн рублей.

Помещения на первом этаже дома по Находкинскому проспекту, 110 общей площадью 1057 кв. метров оценили в 32 млн 767 тыс. рублей. 90 кв. метров в районе озера Соленого, ул. Постышева,13, обойдутся покупателю всего в 3 млн рублей. В селе Душкино, входящем в Находкинский округ, на продажу выставлено недействующее кафе площадью 146 кв. метров с участком в 18,5 соток. Объект, выполненный в стиле каменного замка, подзадержался на рынке и пока не нашел своего покупателя. Еще одно кафе площадью 213 кв. метров в Находке оценили в 6,2 млн рублей.

При этом в округе только за прошлый год было открыто 14 новых объектов общественного питания, тем самым увеличив общее число предприятий данного формата до 212. Из них на рестораны приходится -12, на бары -22, 158 предприятий имеют формат закусочных и столовых, кафе в городе всего порядка 20. Как отмечают в управлении потребительского рынка и предпринимательства администрации Находки, тенденцией последнего времени стало вытеснение с рынка «забегаловок» кафе и небольшими ресторанами. Что касается торговых точек, то их на сегодня в городе почти 700, 28 из них - это торговые центры и комплексы, 14 помещений имеют формат супермаркетов.

Автор: Анастасия Загоруйко
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