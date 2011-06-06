Полпред намерен развивать газохимию

Полномочный представитель президента РФ Дальневосточном федеральном округе Виктор ИШАЕВ считает, что газификация Владивостокской ТЭЦ-2 может вызвать ряд проблем в угледобывающей отрасли Приморского края, и предлагает альтернативные пути решения данного вопроса.

«Сжигать в топке газ – это непозволительная роскошь. Нужно развивать газохимию. К тому же, запасов газа у нас хватит на 40-50 лет, а угля - на сотни», - заявил он и предложил из 14 ныне действующих на ТЭЦ-2 котлоагрегатов до 2012 года перевести на газ лишь 6. Полпред не уверен, что выведенный из оборота уголь будет вовремя востребован Уссурийской ТЭЦ, ее строительство затягивается.