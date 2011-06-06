Поток иностранных туристов в Приморье вырос

С начала года около восьми тысяч иностранных туристов посетили Приморский край. Это на 12,9 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

Как сообщили в департаменте международного сотрудничества и туризма края, лидерами въездного международного турпотока остаются те же страны, что и в прошлом году: КНР, Республика Корея, Япония, США, Канада. Также в Приморье приезжали гости из Австралии, Великобритании, Вьетнама, Тайваня, Германии, Новой Зеландии, Франции и др.