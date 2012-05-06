Развитие въездного туризма повысит качество жизни приморцев

ПРИМОРЬЕ, 6 мая, ZRPRESS. 5 мая директор департамента международного сотрудничества и туризма Приморского края Евгений Маркин провел очередное рабочее совещание оргкомитета международной туристической выставки PITE, на котором обсуждались вопросы о подготовке и проведении мероприятий Приморской недели туризма и отдыха.

XVI Тихоокеанская международная туристская выставка PITE, которая пройдёт в спорткомплексе «Чемпион», представит новые объекты туризма и инфраструктуры, разнообразные предложения по отдыху в России и за рубежом.

Впервые выставка PITE имеет такие большие масштабы. В нынешнем году в мероприятии участвуют более 120 туристических компаний, в том числе более 40 компаний и организаций из Вьетнама, Китая, Республики Корея, Малайзии, Таиланда, Японии и других стран. С презентацией туристических возможностей Таиланда выступит Василий Ярославов, президент компании Vassiliy Travel - одного из ведущих туристических операторов этой страны.

Впервые в Приморском крае состоятся презентации туристических ресурсов Гуама (США), Сингапура, Дубая (ОАЭ). Готовят презентации свои туристских проектов и муниципальные образования Приморья. В рамках выставки PITE предусмотрены также различные презентации, мастер-классы и конкурсы.

На второй площадке выставки PITE, Vladivostok Boat Show, будет представлена современная водно-моторная техника и услуги, связанные с индустрией отдыха на воде, под водой и на берегу. Для удобства посещения обеих выставок организаторы предусмотрели автобусное сообщение в виде шаттлов, курсирующих между двумя площадками.

Завершая рабочее совещание по подготовке к Приморской неделе туризма и отдыха, директор департамента международного сотрудничества и туризма Приморского края Евгений Маркин отметил, что основной целью туристической выставки является развитие такой стратегической отрасли, как въездной туризм. «Развитие въездного туризма будет положительно влиять на повышение качества жизни приморцев», - подчеркнул Евгений Маркин.

«Золотой Рог».