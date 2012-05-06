Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Развитие въездного туризма повысит качество жизни приморцев
ПРИМОРЬЕ, 6 мая, ZRPRESS. 5 мая директор департамента международного сотрудничества и туризма Приморского края Евгений Маркин провел очередное рабочее совещание оргкомитета международной туристической выставки PITE, на котором обсуждались вопросы о подготовке и проведении мероприятий Приморской недели туризма и отдыха.
XVI Тихоокеанская международная туристская выставка PITE, которая пройдёт в спорткомплексе «Чемпион», представит новые объекты туризма и инфраструктуры, разнообразные предложения по отдыху в России и за рубежом.
Впервые выставка PITE имеет такие большие масштабы. В нынешнем году в мероприятии участвуют более 120 туристических компаний, в том числе более 40 компаний и организаций из Вьетнама, Китая, Республики Корея, Малайзии, Таиланда, Японии и других стран. С презентацией туристических возможностей Таиланда выступит Василий Ярославов, президент компании Vassiliy Travel - одного из ведущих туристических операторов этой страны.
Впервые в Приморском крае состоятся презентации туристических ресурсов Гуама (США), Сингапура, Дубая (ОАЭ). Готовят презентации свои туристских проектов и муниципальные образования Приморья. В рамках выставки PITE предусмотрены также различные презентации, мастер-классы и конкурсы.
На второй площадке выставки PITE, Vladivostok Boat Show, будет представлена современная водно-моторная техника и услуги, связанные с индустрией отдыха на воде, под водой и на берегу. Для удобства посещения обеих выставок организаторы предусмотрели автобусное сообщение в виде шаттлов, курсирующих между двумя площадками.
Завершая рабочее совещание по подготовке к Приморской неделе туризма и отдыха, директор департамента международного сотрудничества и туризма Приморского края Евгений Маркин отметил, что основной целью туристической выставки является развитие такой стратегической отрасли, как въездной туризм. «Развитие въездного туризма будет положительно влиять на повышение качества жизни приморцев», - подчеркнул Евгений Маркин.
«Золотой Рог».
Новости тематики
- Курортный сбор ударит в Приморье по самым незащищенным и окончательно уничтожит местные здравницы
- В Приморье строят первый в регионе аквапарк
- За 9 месяцев Приморье посетили почти полмиллиона иностранных граждан
- Туристическим предприятиям Приморья помогут адаптировать сервис для китайцев
- Штыковские пруды и сафари-парк могут войти в приморский туристический кластер Пидан
- Круизный туризм станет ведущим направлением сотрудничества Приморья и Кореи
- Туристско-информационный центр Приморья вошел в тройку лучших
- Новые пакетные туры в Японию для приморцев разработают в рамках "Недели Тоттори"
- Центр туризма Кореи во Владивостоке переехал во Фреш Плазу
- Во Владивостоке открылась международная туристская выставка PITE-2015 (Фоторепортаж)
Новости раздела
- Какими критериями нужно руководствоваться, чтобы приобрести прочный линолеум
- Рожденный в ДФО летать не может
- Изменения на строительном рынке Приморского края
- Группа ННК объяснила колебание цен на своих АЗС
- Курортный сбор ударит в Приморье по самым незащищенным и окончательно уничтожит местные здравницы
- Во Владивостоке начал работать первый терминал с технологией распознавания личности
- АЗС в Тернее продолжит свою работу
- Тарасенко обратился к Путину с просьбой от всех приморцев
- В ресторанах Владивостока будут подавать таёжную кухню по магической цене
- Китайцы добрались до рыбных запасов озера Ханка
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Николаев напрашивается на "бис"
- В Приморье отменили обязательную установку ЭРА-ГЛОНАСС
- "Суражевка" от Абрамовича
- Проходной банк
- Рухнул еще один крупный банк
- В аппарате чиновников Минвостокразвития грядет большой передел
- Владельцев "айфонов" ожидает новый "удар"
- Давно работающие во Владивостоке рестораны неожиданно стали новым проектом резидента Свободного порта
- Стали известны даты ближайшей сельскохозяйственной ярмарки во Владивостоке
- Названы 13 известных имен для главного аэропорта Амурской области