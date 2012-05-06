Квартира в Паттайе – неплохой капитал для приморца

Мои соседи приобрели двухкомнатную квартиру в Паттайе и приветливо предложили мне отдохнуть в ней в любое удобное для меня время – всего за 20 тыс. бат (местная валюта) в месяц.

Поразмыслив, согласилась, хотя лет 15 назад уже была в этом городе. Привлекли возможность отдохнуть в пяти минутах ходьбы от пляжа, хорошая компания и дешевизна аренды. Мы полетели вчетвером на две недели, т. е. со всеми дополнительными расходами на коммунальные услуги, а они в Таиланде недешевы, двухнедельное проживание обошлось нам по 3 тыс. рублей на человека. Для сведения: тайский бат примерно оценивается 1х1 к российскому рублю, так что тратить и считать расходы было удобно. А можно было снять жилье и дешевле.

Смекалистые пенсионеры

«Паттайя» в переводе с тайского языка означает название ветра, дующего перед началом сезона дождей. Это живой и шумный курорт, купающийся в специфической атмосфере веселья, бесшабашности, вседозволенности и вселенского жизнелюбия, поражающий своим колоритом и удивляющий многообразием развлечений. Казалось бы, в таком городе интересно молодым. Но тем не менее многие российские пенсионеры серьезно обосновались в Паттайе, чтобы провести здесь если не остаток жизни, то хотя бы ее часть, как правило, холодный сезон северного полушария. Кстати, никто из пенсионеров не жаловался на здоровье. По словам знакомого климатолога, нормальное кровяное давление объясняется географическим положением Таиланда, расположенного в зоне пассатов, где постоянное атмосферное давление, без колебаний, присущих зоне умеренных широт.

Первый же по приезду вечер познакомил нас с пенсионеркой из Москвы, которая уже 10 лет примерно с середины октября до середины мая неизменно проводит в Паттайе. Сейчас ей 70, она загорелая, как шоколадка, чувствует себя бодрой и здоровой. При этом не скучает, так как утром и вечером на пляже общается с такими же соотечественниками, которых здесь немало.

Пятнадцать лет назад Паттайя удивляла россиян свободой нравов и присутствием большого числа иностранцев, гуляющих с тайскими женщинами. Зачастую оба вели за руку ребенка. Сейчас мы увидели то же самое, но теперь тайские женщины сопровождают и многочисленных русских мужчин. Россиян сегодня в городе столько, что кажется, Паттайя – русской город.

Привлекательность Таиланда для иностранцев, в том числе русских, объясняется не только теплым климатом, но возможностью относительно недорого приобрести хорошее жилье, а также более легкой, чем в России, возможностью начать собственное дело. Тайцы приветствуют иностранные инвестиции, поэтому бизнес получает льготы. Главное условие – дать работу местным жителям. На одного русского сотрудника в компании должно быть не менее пяти тайцев.

Кстати, регистрация компании или покупка бизнеса в Таиланде дает право на постоянное проживание в этой стране. Это помимо брака с гражданином Таиланда, официального трудоустройства в тайскую компанию и обучения несовершеннолетних детей в тайской школе. Остальные иностранцы, даже имеющие здесь жилье, обязаны получать визу, если намерены провести в стране более месяца. Особых сложностей с этим нет. Более того, людям в возрасте от 50 лет и более получить визу проще. Вот и едут смелые и решительные от холодов и прочего в теплую и веселую Паттайю.

Покупать или арендовать?

Отношение к недвижимости у временных переселенцев разное. Кто-то предпочитает обзавестись собственным жильем, а кто-то – аренду. На свое имя иностранцы могут покупать в Таиланде квартиры в кондоминиумах при условии, что их общая площадь не превышает 49% от площади кондоминиума. Несмотря на то, что стоимость жилья в Паттайе за последние 10 лет значительно выросла, она несравнима с нашей. В среднем стоимость квадратного метра в России выше в два раза. Купленную в «кондо» Таиланда квартиру можно завещать. С домами ситуация несколько иная. Проблема в оформлении земли. По тайским законам иностранцы не могут приобретать землю в собственность, она сдается в долгосрочную аренду.

Предложений купить жилье масса. Несмотря на рост стоимости квадратного метра, эксперты оценивают рынок как по-прежнему перспективный для инвестиций, объясняя это внутриполитическим и экономическим положением страны. 2011 год ознаменовался для Таиланда приходом женщины на должность премьер-министра, что случилось впервые в его истории. Юнглук ЧИНАВАТ, так зовут нового премьера, сумела наладить диалог с оппозицией. Благодаря благоприятной инвестиционной политике страна по росту ВВП в прошлом году вышла на одно из первых мест в Азии – 6%. Эксперты единодушны во мнении, что при условии дальнейшей политической стабильности нет препятствий для продолжения экономического роста. За 2012 год прирост ВВП, по экспертным оценкам, может составить 4,5%. Ожидается, что в первую очередь будут расти секторы недвижимости и машиностроения благодаря завершению строительства и вводу в эксплуатацию нескольких крупных заводов в центральных районах Таиланда и шикарных многоэтажных кондоминиумов в Паттайе.

По мнению экспертов, удержать относительно низкие цены на новое жилье удается благодаря низкой стоимости рабочей силы. Что касается качества строительства и материалов, то они соответствуют европейским стандартам, большинство отделочных материалов закупается у ведущих европейских производителей. Еще одним основополагающим фактором, влияющим на формирование стоимости недвижимости в Таиланде, является земля.

Итак, сегодня меблированную студию в кондоминиуме, обязательно с бассейном, Wi-Fi и другими удобствами, размером 30 квадратных метров, можно купить по цене от 990 тысяч бат. На вторичном рынке сторговаться можно и за 700 тысяч. В дальнейшем при владении собственностью надо учесть расходы на коммунальные платежи и обслуживание кондоминиума. Кроме ежемесячных платежей за воду и электричество на содержание квартиры уйдет от 20 до 40 тыс. бат в год в зависимости от метража. В ваше отсутствие с одного счетчика снимается определенная сумма на поддержание электросети в рабочем состоянии, в Паттайе это примерно 40 бат в месяц. Но зато налога на недвижимость нет, если только она не используется в коммерческих целях.

Что касается домов, то поскольку фаранг, т. е. не таец, может приобрести дом только на фирму, ему необходимо будет раз в год сдавать бухгалтерскую отчетность. Услуги юриста по подготовке и сдаче нулевого годового отчета составляют около 12 тыс. бат. Если фирма ведет деятельность, то месячное обслуживание небольших оборотов составит 4-5 тыс. бат/мес.

Наша знакомая пенсионерка не покупала квартиру в Паттайе, все эти годы она снимает жилье, причем совсем недорого. По ее словам, аренда меблированной студии площадью 25 квадратов возможна от 5 тыс. бат в месяц, еще 5-6 тыс. уходит на коммунальные услуги и питание. И в итоге, российский пенсионер способен вполне комфортно прожить в Паттайе на свою незамысловатую пенсию. Остается только найти деньги на перелет. На вопрос, почему наша знакомая не купит себе квартиру, она просто сказала – «не выгодно». Ей выгоднее сдавать свою однокомнатную квартирку в Москве – за 28 тыс. руб. в месяц, а возвращаясь домой, жить на даче. В итоге она имеет остаточный доход на покрытие нужд, в том числе – евроремонт собственной квартиры и покупку лучшей бытовой техники, поддержку дачи, перелеты в Таиланд и обратно, и еще делает накопления. В общем, есть о чем поразмыслить.

Полезные советы

Приведем несколько полезных советов опытных покупателей о том, что нужно учесть при сделке с недвижимостью в Таиланде. Итак, для покупки лучше запастись чеками American Express, это самый оптимальный вариант. При переводе денег из РФ со счета у некоторых возникают проблемы с российской налоговой. Из России можно вывозить дорожные чеки на любую сумму. В аэропорту при вылете на таможне их обязательно нужно задекларировать. По прилету в аэропорт Бангкока получите справку, что чеки ввезли в страну легально. Перед покупкой недвижимости в Таиланде необходимо получить в Land Office (местное БТИ) разрешение как иностранцу на покупку жилья, это занимает две недели.

Подобрав вариант, заранее оговариваете, тыкая пальцем попредметно, что вам оставляют из мебели и электроприборов. Далее идете в банк открывать счет, на который кладете чеки. Уточняем, в графе назначение счета должно быть указано «на приобретение недвижимости», а не «депозит».

Важно понимать менталитет тайцев – они не могут сказать нет, и если передумали продавать или хотят поднять цену, то долго морочат голову, переносят встречи и т. д. Впрочем, по мнению опытных людей, они не могут делать дела быстро, у многих «кондо» заложены в банке, что является нормальной практикой, поэтому нужно время и деньги, чтобы снять банковский залог. Если у вас просят большой депозит – значит, скорее всего, «кондо» заложен. Так что лучше иметь несколько вариантов для покупки одновременно.

Сумма депозита (предоплаты при покупке) до 10%, обычно просят как можно больше. Контракт на депозит должен быть оформлен с копией ID хозяина, где виден образец его подписи, и копией чанота (свидетельство о владении). Лучше увидеть оригинал чанота – это большая чуть желтоватая бумага со всей историей вашей недвижимости – кто, кому и когда ее продал или какому банку заложил или перезаложил. Имейте в виду, что у многих «кондо» до сих пор нет даже разрешения на строительство. Поэтому при проведении сделки лучше воспользоваться тайско-англоговорящим лицензированным адвокатом. Да, и не поленитесь узнать, как пишется ваше имя на тайском, дело в том, что в Land Office вам должны подписать договор купли-продажи и выдать бумагу типа свидетельства о владении, где будет вся история вашего жилья, включая вас. В дальнейшем все коммунальные платежи лучше перевести на безналичную основу – заключить договоры с электро- и водоснабжающими компаниями. Приятных покупок.

Надежда ВОРОНЦОВА, «Дальневосточный капитал».