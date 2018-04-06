Скандал с дефицитом льготных авиабилетов потребовал вмешательства полпреда Трутнева

Накаленная ситуация потребовала вмешательства полпреда Юрий Трутнева

Вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий ТРУТНЕВ дал поручение Минтрансу России, Росавиации и Минвостокразвития совместно с авиакомпанией «Аэрофлот» разобраться в ситуации с дефицитом льготных авиабилетов на дальневосточные направления и принять исчерпывающие меры.

По данным деловой газеты «Золотой Рог», уже с 4 апреля нет льготных билетов в городах Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский и Магадан.

«Вопрос с авиаперелетами - один из самых острых для Дальнего Востока. Принимаются меры, чтобы макрорегион стал доступней, дальневосточники смогли свободно посещать центральные регионы, отдыхать на курортах Крыма и Кавказа. Меры, принятые для обеспечения субсидированными воздушными перевозками, явно недостаточны. При этом ежегодное финансирование программы сокращается, и такое положение дел неприемлемо, Дальний Восток должен стать доступнее», - цитирует Юрия Трутнева его пресс-служба.

Накануне Госдума приняла протокольное поручение, в соответствии с которым комитет по транспорту и строительству запросит в правительстве РФ информацию о соблюдении авиаперевозчиками порядка реализации субсидированных авиабилетов.

В документе отмечается, что от жителей дальневосточных регионов поступают многочисленные жалобы на отсутствие в продаже субсидированных авиабилетов. «Граждане жалуются на действия авиакомпаний, которые, по их мнению, намеренно ограничивают поступление в продажу льготных авиабилетов», - говорится в поручении.

По данным Росавиации, в текущем году более 446,7 тыс. пассажиров смогут воспользоваться льготными билетами по 57 направлениям по программе субсидированных воздушных перевозок на Дальний Восток, включая направления в пределах самого региона и перевозку детей во всероссийский детский центр «Океан». В программе задействованы семь авиакомпаний: «Аэрофлот-российские авиалинии», «Алроса», «Норд Стар», «Сибирь», «Уральские авиалинии», «ЮТэйр» и «Якутия».

На данный момент «Аэрофлот» в Приморье продолжает продажу билетов в рамках собственной социальной программы.

Билет по фиксированному «плоскому» тарифу в экономический класс (стоимостью 25 тыс. рублей – «ЗР») может приобрести любой пассажир без каких-либо ограничений. В настоящее время «плоские» тарифы действуют на рейсах «Аэрофлота» из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Калининград, Симферополь и в обратном направлении, а с 2018 года программа «плоских тарифов» действует и на рейсах авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») между Москвой и дальневосточными городами.

Кроме того, по данным администрации Приморского края на 5 апреля 2018 года, льготные авиабилеты из Владивостока продают по нескольким направлениям авиакомпании «Уральские авиалинии», «Якутия» и S7 («Сибирь»).



Так, «Уральские авиалинии» предлагают билеты по субсидированным тарифам по маршрутам: Владивосток – Санкт-Петербург (7500 рублей в одну стороны), Владивосток – Екатеринбург (6400 рублей в одну сторону), Владивосток – Новосибирск (5900 в одну сторону), Владивосток – Иркутск (5500 в одну сторону). S7 предлагает льготные авиабилеты по маршрутам: Владивосток – Хабаровск (1800 рублей в одну сторону), Владивосток – Петропавловск-Камчатский (6200 рублей в одну сторону) и Новосибирск – Владивосток (5900 рублей в одну сторону). Авиакомпания «Якутия» продает льготные билеты из Якутска во Владивосток и обратно по цене 6400 рублей в одну сторону.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.