www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.29 р. 100 JPY: 55.25 р.
EUR: 72.47 р. 10 CNY: 93.1 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Туризм
Распечатать

Приморцы смогут ездить в Китай без визы на 21 день

06 Апреля 2015, 22:46 | Приморье

Федеральное агентство по туризму России поддержало предложения Приморского края о внесении изменений в Соглашение между Правительствами РФ и КНР о безвизовых групповых туристических поездках, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

По словам директора краевого департамента туризма Константина Шестакова, предложения, которые были направлены в Правительство РФ и Министерство культуры, касаются двух ключевых моментов.

«Это уменьшение количества человек в группе туристов из России или Китая с пяти до трех человек, включая представителя направляющей туристской организации, и увеличение предельного срока пребывания туристской группы на территориях обоих государств – с 15 до 21 дня», – рассказал он.

Руководитель Ростуризма Олег Сафонов данные предложения одобрил, отметив, что такое решение позволит существенно упростить процедуру получения визы, сведя к минимуму необходимость полной отмены визового режима.

«Я считаю, что на этапе развития наших очень тесных отношений и стратегического партнерства с Китаем, имеет смысл говорить о всемерном упрощении визовых процедур, что в случае с КНР уже практически реализовано», – подчеркнул глава ведомства.

По словам Константина Шестакова, нововведения позволят увеличить въездной турпоток в Приморье из Китая.

«Внесение изменений в соглашение повлечет за собой увеличение въездного туристского потока из КНР, что создаст благоприятные условия для развития экономики Приморского края», – обозначил директор департамента.

Напомним, по мнению Губернатора Приморья Владимира Миклушевского, направление основного потока туристов внутрь региона сейчас является одним из приоритетов развития отрасли.

«Наша задача на ближайшие годы – увеличить турпоток до 10-12 миллионов человек в год», – подчеркнул глава края.

 Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: туризм  визы  приморье  китай 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru