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Приморцы смогут ездить в Китай без визы на 21 день
Федеральное агентство по туризму России поддержало предложения Приморского края о внесении изменений в Соглашение между Правительствами РФ и КНР о безвизовых групповых туристических поездках, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
По словам директора краевого департамента туризма Константина Шестакова, предложения, которые были направлены в Правительство РФ и Министерство культуры, касаются двух ключевых моментов.
«Это уменьшение количества человек в группе туристов из России или Китая с пяти до трех человек, включая представителя направляющей туристской организации, и увеличение предельного срока пребывания туристской группы на территориях обоих государств – с 15 до 21 дня», – рассказал он.
Руководитель Ростуризма Олег Сафонов данные предложения одобрил, отметив, что такое решение позволит существенно упростить процедуру получения визы, сведя к минимуму необходимость полной отмены визового режима.
«Я считаю, что на этапе развития наших очень тесных отношений и стратегического партнерства с Китаем, имеет смысл говорить о всемерном упрощении визовых процедур, что в случае с КНР уже практически реализовано», – подчеркнул глава ведомства.
По словам Константина Шестакова, нововведения позволят увеличить въездной турпоток в Приморье из Китая.
«Внесение изменений в соглашение повлечет за собой увеличение въездного туристского потока из КНР, что создаст благоприятные условия для развития экономики Приморского края», – обозначил директор департамента.
Напомним, по мнению Губернатора Приморья Владимира Миклушевского, направление основного потока туристов внутрь региона сейчас является одним из приоритетов развития отрасли.
«Наша задача на ближайшие годы – увеличить турпоток до 10-12 миллионов человек в год», – подчеркнул глава края.
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