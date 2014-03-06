Специализированный угольный терминал построят в Приморье на берегу бухты Суходол

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, находясь в рабочей поездке в Москву, принял участие в заседании президиума Морской коллегии при Правительстве РФ.

Одной из тем разговора стало строительство нового специализированного угольного терминала на берегу бухты Суходол. Проект мощностью 20 миллионов тонн угля в год, реализуется в Приморье при поддержке Министерства транспорта РФ.

Холдинговая компания «Сибирский Деловой Союз» выступила инициатором и инвестором проекта.

По мнению Губернатора Владимира Миклушевского, территории региона, где размещаются производства, должны иметь бонусы в виде налоговых поступлений в бюджет. Поэтому дальнейшая реализация проекта осуществляется через юридическое лицо «Морской порт Суходол», зарегистрированное в Шкотовском районе Приморья.

Как доложил президент компании-инвестора Михаил Федяев, программа развития угольной промышленности России до 2030 года предусматривает рост экспорта российского угля со 142 миллионов тонн в 2013 году до 205 миллионов к 2030 году.

«Рост экспорта напрямую зависит от состояния и пропускной способности железнодорожной и портовой инфраструктуры»,- считает инвестор.

На заседании президиума Морской коллегии он отметил, что при создании порта будет использовано высокотехнологичное оборудование.

«Оно обеспечит минимальное воздействие на окружающую среду, а это основное требование администрации Приморского края. Мы проектируем закрытые места пересыпки и хранения угля»,- рассказал Михаил Федяев.

Владимир Миклушевский отметил, что проект строительства порта попадает под действие регионального закона о налоговых льготах.

«Законопроекты о снижении ставок налога на прибыль предусматривает, что первые 5 лет ставка составит 0 процентов, а следующие 5 лет – 10 процентов. Налог на имущество первые 5 лет составит – 0 процентов, далее 0,5 процента в последующие 5 лет. Это минимальные ставки»,- подчеркнул Губернатор Приморья.

Также глава региона сообщил, что проект уже дает положительный социальный эффект.

«Совместными усилиями уже отремонтирована средняя школа в селе Романовка. Построено две из пяти площадок универсального типа для круглогодичного занятия спортом. Совместно с компаниями «СДС» и «Газпром» всего на территории Приморья будет построено сорок таких площадок»,- отметил Владимир Миклушевский.

На совещании было озвучено, что для развития терминальных мощностей юга Приморья необходимо увеличение пропускной способности железной дороги.

«Необходимо строительство третьего электрифицированного главного пути Транссиба между терминалом и станцией Смоляниново, который обеспечит дополнительную пропускную способность железнодорожных путей»,- отметил президент холдинговой компании.

По информации Михаила Федяева, завершить проектные работы по угольному терминалу и строительству железнодорожных путей от терминала до станции Смоляниново планируется во втором квартале 2014 года.

«Проект будет представлен жителям Приморья на общественные слушания уже в апреле. А в июле мы готовы приступить к подготовительным работам»,- сказал инвестор.

Заместитель министра транспорта РФ Виктор Олерский обещал рассмотреть возможность строительства железнодорожного пути в ходе рабочего совещания с ОАО РЖД, а также ускорить вопрос согласования технических условий проекта в федеральных структурах, которые пока тормозят процесс его реализации.

Анастасия КРАСИЛЬНИКОВА. ZRPRESS.RU