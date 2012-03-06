Приморью все еще не до золота

Ведущие направления горнодобывающей отрасли Приморского края показали в 2011 году хорошие результаты своей деятельности, хотя не в полной мере оправдали ожиданий. Край увеличил добычу полиметаллических руд и угля, а вот в производстве драгоценных металлов - определяющей отрасли в экономике Дальневосточного региона - продолжал снижать показатели.

Безусловно, не может быть корректного сравнения показателей добычи драгметаллов Приморского края и, например, Магаданской области. Приморье никогда не считалось территорией, перспективной на наличие крупных месторождений золота. Геологи уверены, что большое золото в Приморье еще не нашли. Когда-нибудь это случится. А случиться может, когда на его поиски и разведку выделят деньги либо государство, либо богатый инвестор. Но пока государственные средства идут на поиски и разведку золота в крупные золотодобывающие регионы, а потенциальные инвесторы не видят перспектив вкладывать деньги в местное золото на условиях высокого риска. В итоге Приморский край в 2011 году продолжал снижать свои показатели по производству золота, причем россыпного - существенно (см. таблицу).

В целом в ДФО добыча драгоценных металлов в 2011 году оставалась определяющей отраслью экономики. По данным Управления по недропользованию по ДФО (Дальнедра), в 2011 году в Дальневосточном федеральном округе было добыто более 100,8 тонн золота, не много - на 3,7% - не дотянув до результатов 2010 года. Основной объем добычи золота (97,5%) пришелся на 5 регионов: Амурская область, доля которой составила 28,22% от всей добычи золота по округу, Чукотский автономный округ - 19,46% всей добычи, Магаданскую область - 18,6%, Республику Саха (Якутия) - 16,93% и Хабаровский край - 14,4%.

Хороший рост по сравнению с 2010 годом в Приморском крае продемонстрировали добыча вольфрама, плавикового шпата и цинка. На месторождениях Восток-2 (владелец лицензии ОАО «Приморский ГОК») и Лермонтовское (КГУП «Примтеплоэнерго») добыча выросла на 41,9% и составила более 3,9 тыс. тонн, как объясняют эксперты, в связи с благоприятной конъюнктурой цен на вольфрамовый концентрат. Добыча плавикового шпата на Вознесенском и Пограничном месторождениях, разрабатываемых открытым способом ООО «Ярославская горнорудная компания», выросла в 1,6 раза и составила 802 тыс. тонн. Спрос на ярославский концентрат связан с переходом компании в структуру российского алюминиевого гиганта «Русала». Добыча цинковых руд в рудниках ОАО «ГМК «Дальполиметалл» и на Вознесенском месторождении оказалась на 22,6% больше, чем в 2010 году. Что касается свинца, то его добыча сократилась на 9,5%.

Приморский край вместе с Республикой Саха (Якутия) в прошлом году внесли наибольший вклад в угледобычу в ДФО. На долю Приморского края пришлось 35,9% общего объема добытого угля. В целом же в округе было добыто 30,2 млн тонн угля, что на 3,2% ниже уровня 2010 года.

По мнению специалистов, среднесрочные перспективы развития горнодобывающей отрасли Дальнего Востока и Приморья в частности связаны с открытием новых месторождений, так как обеспеченность ряда предприятий запасами оставляет желать лучшего. Например, реальная обеспеченность активными запасами основного на Дальнем Востоке производителя свинца и цинка ОАО ГМК «Дальполиметалл» не превышает 15 лет. А это потребует соответствующих финансовых затрат, как из государственных, так и из негосударственных источников.

Общий объем финансирования геологоразведочных работ по Дальневосточному федеральному округу в 2011 году составил более 33,8 млрд рублей, более чем на 22% превысив уровень 2010 года. При этом в большинстве субъектов округа отмечался рост расходов недропользователей, общее финансирование из данного источника составило 30,6 млрд рублей, что в 1,27 раза больше, чем в 2010 году. В том числе уровень финансирования ГРР недропользователями Приморского края увеличился почти в 2 раза - с 162,8 млн до 323,9 млн рублей.

Надежда ВОРОНЦОВА, "Золотой Рог".