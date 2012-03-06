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ОАО «ДЭК» начало принимать оплату электроэнергии через Интернет
ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК, входит в состав холдинга «РАО Энергетические системы Востока») совместно с Chronopay (международный оператор интернет-платежей) запустило новую услугу для потребителей - физических лиц Приморского, Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей - «Оплата электроэнергии через Интернет».
Воспользоваться услугой могут абоненты - держатели пластиковых карт систем VISA, MasterСard, также оплата принимается в виде электронных денег, расплатиться которыми можно через системы WebMоney, Яндекс.Деньги, IDEAL и другие.
«Наша новая услуга внедрена с целью улучшения качества обслуживания клиентов - физических лиц, - говорит генеральный директор ОАО «ДЭК» Виктор МИЛУШ, - и призвана максимально облегчить процедуру оплаты потребленной электроэнергии. Кроме того, она позволит абонентам компании экономить свое время и совершать платежи, находясь дома или на работе при наличии компьютера, планшета или коммуникатора с интернет-доступом».
Для проведения оплаты потребленной электроэнергии клиенту необходимо зайти на сайт энергокомпании: www.dvec.ru, где, следуя инструкции, заполнить поле с номером лицевого счета, указать сумму, период, за который производится оплата, вписать данные с расчетной пластиковой карты стандартов VISA/MasterСard или выбрать форму оплаты электронной наличностью, нажать кнопку «Оплатить».
Энергокомпания постаралась максимально сократить сроки прохождения платежа: перечисленные денежные средства зачисляются на лицевой счет абонента в течение 1-3 банковских дней. Информацию о зачислении денежных средств на лицевой счет абоненты могут отслеживать в своем «Личном кабинете». При этом комиссия за оплату электроэнергии через Интернет взиматься не будет. Также компанией учтены все требования к защите персональных и банковских данных клиентов.
«Золотой Рог».
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