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Приморцы не хотят переплачивать за смартфоны

06 Февраля 2019, 15:51 | Приморье

При этом выбирают гаджеты стоимостью более 40 тыс. рублей, отмечают в МТС

Приморцы предпочитают покупать смартфоны, сразу оплачивая их стоимость. В прошлом году, динамика продаж смартфонов, купленных в кредит, сократилась в три раза по сравнению с 2017 годом, следует из аналитического обзора МТС.

«Это обусловлено распространением и расширением функционала таких инструментов как подписка, кэшбэк и trade-in. Для того, чтобы клиенты могли выгодно приобрести смартфон, в розничной сети МТС запущена программа подписки и улучшены условия кэшбэка. Выгодно сдать старое устройство, чтобы со скидкой приобрести новый гаджет, позволяет программа trade-in. При этом кредиты без переплаты остаются популярными при покупке премиальных моделей», -  пояснила директор филиала ПАО МТС в Приморском крае Евгения СЫСОЕВА.

По данным оператора, в 2018 году наибольший рост продаж показали гаджеты дороже 40 тыс. рублей (во Владивостоке продажи за год выросли на 80%), а средняя цена устройства выше чем в целом по России.

В МТС поясняют, что гаджеты высокого и среднего ценового сегмента оснащены качественными камерами и большими экранами, что позволяет использовать все современные сервисы и приложения по максимуму. В результате, пользователи делают выбор в пользу таких устройств, потому что большой дисплей удобнее для просмотра фото- и видео-контента, использования мессенджеров, работы в браузерах и выполнения других задач, для которых используют современный смартфон.                   

Популярность бюджетных смартфонов стоимостью до 10 тыс. рублей, напротив, падает. Продажи таких устройств в розничной сети МТС в Приморском крае за год сократились на 22%.

«Клиенты стали реже использовать дешевые гаджеты, которые не рассчитаны на потребление современного цифрового контента. Такие смартфоны имеют скромный функционал, медленно работают из-за слабой начинки, не позволяют делать качественные фотографии и не способны воспроизводить популярные онлайн-игры», - отмечает оператор.

Абсолютным лидером продаж в Приморье среди смартфонов стал китайский бренд Honor/Huawei. Практически каждый второй гаджет, купленный в 2018 году, был этой марки. Samsung занял вторую строчку, а Apple — третью. 

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: кредит  смартфон  кэшбэк  продажи  мтс 



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